Accesoriul must have în orice sezon: stilul

Dacă îți place să fii la curent cu noile trend-uri în fashion, știi deja că aproape orice outfit poate fi scos din anonimat prin accesoriile potrivite.

Eleganța unui accesoriu ales, fie că vorbim despre o geantă sau încălțăminte, nu se traduce printr-o restricție vestimentară și abordarea unei ținute clasice. Stilul este elegant indiferent că este sport, casual, office, șamd. Iar armonia estetică asociată cu stilul transpare din lucrătură, calitatea materialului, cromatica aliniată la tendințe și finețea design-ului. Un melanj somptuos dar simplu, care în cele din urmă îți oferă stilul de care ai nevoie în viața ta.

Găsirea unui articol statement pentru garderoba ta nu trebuie să fie o aventură fără sfârșit, mai ales dacă știi încotro să îți îndrepți pașii. Esențial poate fi să descoperi acele accesorii versatile, care oferă un touch de glam oricărui look.

Îți propun următorul exercițiu. Construiește-ți o ținută pe care poate ai considera-o banală în orice altă situație, dar confortabilă și care îți dă un vibe bun. Acum caută cel mai apropiat magazin Tommy Hilfiger și du-te direct la rafturile cu încălțăminte. Pune mâna pe prima pereche de botine pe care o vezi și probeaz-o. Se poate să fi nimerit botinele din piele aurie, cu botul pătrat și un toc extrem de confortabil sau poate ai nimerit cizmele cu șireturi, cu talpa profilată, și da, culoarea tot aurie (recunoaște, e o culoare care pare că se asortează aproape cu orice, nu?). Ok, alege o pereche și caută cu privirea gențile. Să fie o geantă de umăr mică, burgundy, cu închidere clip sau poate este un shopper bag sau de ce nu, un rucsac cu dungi, multicolor?

Și acum, încălțată cu acele botine și cu geanta aleasă, uită-te în oglindă. Cât a durat să obții acest look? Poate câteva minute ca să alegi cromatica care te inspiră mai mult și drumul până în magazinul Tommy Hilfiger. Însă per total, în doar câteva minute, acea ținută comună aleasă acasă în mix cu aceste accesorii Tommy Hilfiger, parcă îți dau un mic impuls să do the catwalk, așa e? Să apelezi la un brand premium precum Tommy Hilfiger nu înseamnă că ai ales calea vestimentară safe, care nu are cum să fie judecată negativ de orice fashion critic. Înseamnă mai degrabă că ai decis să creezi o poveste stilistică echilibrată, pe care o poți adapta de fiecare dată mood-ului tău și cu care știi mereu că vei fi apreciată pentru stilul pe care îl emani. Acesta este stilul tău, așa e?

Descoperă colecția de Toamnă 2020 Tommy Hilfiger Încălțăminte & Accesorii în magazinele selecționate Tommy Hilfiger.