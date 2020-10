Un nou magazin ECCO concept Prime in România

Brandul global ECCO, cunoscut pentru pantofii și produsele din piele de calitate premium, a deschis porțile celui de al treilea magazin din Brașov, fiind totodată și cel de al doilea magazin concept Prime din România – ECCO Afi Brașov.

comunicat de presa

Începând ca o afacere de familie bazată pe măiestrie, producătorul de încălțăminte danez a acumulat cunoștințe valoroase în producția de încălțăminte de mai bine de 50 de ani. Înființată în 1963, compania a reușit să promoveze în mod constant inovația, deținând propriile sale tăbăcării și fabrici de încălțăminte, controlând tot procesul de fabricație și garantând astfel o calitate extraordinară. Cu un accent puternic pe piele premium, de înaltă calitate și platformele inovatoare, foarte confortabile, ECCO oferă o gamă largă de produse pentru întreaga familie.

”Ne bucurăm că în această perioadă am reușit să creștem brand-ul danez în România prin deschiderea celui de-al treilea magazin ECCO în Brașov. Am luat toate măsurile necesare pentru a asigura protectia și confortul clienților și angajaților noștri și continuăm să oferim încălțăminte confortabilă cu stil și de calitate superioară!”– Victor Tighinean, director general ECCO România.

Te așteptăm în noul magazin ECCO Afi Brașov, Strada 15 Noiembrie nr. 78.

Conceptul Prime înseamnă, în primul rând, un stil care respectă cele două valori fundamentale ale ECCO – tradiție și inovație.

Mobilierul minimalist, bazat pe conceptul ECCO Prime, respectă un stil natural, scandinav, care se potrivește foarte mult cu stilul pantofilor ECCO și împreună creează o atmosferă primitoare, specifică brand-ului.

Conceptul Prime este creat special pentru locații premium și oferă cea mai mare parte din colecția ECCO pe plan local, în care, ca de obicei, pielea de înaltă calitate și confortul sunt highlight-ul principal.

Vă așteptăm în magazinele noastre pentru o experiență confortabilă: https://bit.ly/2TpxIB7!

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combină stilul și confortul. Succesul ECCO este construit în jurul produselor cu o piele de calitate superioară. Produsele ECCO sunt vândute în 99 de țări, la peste 2.250 de magazine ECCO și peste 14.000 de puncte de vânzare. ECCO a fost fondat în Danemarca în 1963 și are peste 21.300 de angajați în întreaga lume.