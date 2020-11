Anul acesta, Crăciunul începe mai devreme în Băneasa Shopping City

Băneasa Shopping City este primul centru comercial care intră în spiritul sărbătorilor și dă startul cumpărăturilor de Crăciun! Începând cu 5 noiembrie, centrul comercial își așteaptă vizitatorii complet decorat de sărbătoare, pentru ca aceștia să se bucure mai mult timp de tradiționalele cumpărături de sezon, în deplină siguranță.

comunicat de presa

Din dorința de a veni în întâmpinarea vizitatorilor săi, dar și pentru a-și încuraja clienții să se pregătească din timp și în cele mai sigure condiții, aceștia vor avea la dispoziție aproape 50 de zile pentru a găsi tot ceea ce își doresc: cadoul perfect pentru cei dragi, ținuta potrivită pentru Crăciun, parfumul ideal pentru sezonul rece, paletele de make-up perfecte pentru Anul Nou sau decorațiunile pentru casă ce păstrează vie magia Crăciunului.

Pregătirea pentru sărbători este mereu una deosebit de intensă, care deseori ajunge să fie lăsată pe ultimul moment. În condițiile neobișnuite din acest an, pregătirile din timp ne ajută să ne bucurăm de momente liniștite în siguranță, fără grabă și fără agitație. Băneasa Shopping City a înțeles că în conditiile actuale, cadoul oferit celor dragi va fi nu doar special, ci unul încărcat cu multă emoție, care trebuie să țină loc și de imbrățișări și de căldura apropierii.

Pentru toate aceste motive, dar mai ales din grijă pentru clienți, centrul comercial vine în întâmpinarea vizitatorilor săi cu Xmas Xpress, serviciul de livrare gratuit a cadourilor direct din incinta Băneasa Shopping City. În felul acesta, clienții au posibilitatea de a trimite direct cadourile către cei dragi, limitând în acest fel apropierea fizică de persoanele vulnerabile și păstrând distanțarea socială, atât de necesară în aceasta perioadă. Pe lângă serviciul special de livrare, clienții care își vor achiziționa cadouri din centrul comercial pot apela la serviciul gratuit de împachetare a cadourilor, unde sunt disponibile mai multe variante de personalizare. Cele două standuri vor fi amplasate la parter, în zona magazinului H&M și în galeria Feeria.

Surprizele nu se termină aici! Spiridușii lui Moș Crăciun vor oferi aleatoriu cadouri vizitatorilor, în semn de mulțumire pe toată perioada sărbătorilor, iar

Pentru mai multe detalii despre promoție și campanie, clienții pot accesa paginile oficiale de Facebook și Instagram, precum și site-ul www.baneasa.ro.

Spre finalul unui an complicat, în care cu toții am învățat să facem față unei noi realități, este important să ne putem permite să ne bucurăm mai mult de ceea ce, tradițional, este cea mai frumoasă perioadă a anului, să fim mai empatici și mai responsabili față de ceilalți și nu în ultimul rând, să continuăm să dăruim. Băneasa Shopping City nu lasă nimic la voia întâmplării și are grijă ca sesiunile de shopping să fie nu numai de succes, cât și în deplină siguranță.

În plus, magazinele din centrul comercial au pregătit o mulțime de oferte și promoții speciale iar începând cu 12 noiembrie, cei care vor face cumparaturi în această perioadă au șansa să castige la fiecare 3 ore, prin tragere la sorți, un voucher de 500 de lei de la branduri internaționale de renume.

