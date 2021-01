Branduri de succes: Povestea cizmelor UGG

Fiecare femeie are în garderobă cel puțin o pereche de cizme UGG sau își dorește una.

Confortabile și extrem de călduroase, acest tip de încălțăminte a devenit favorit în iernile geroase, datorită materialului din care sunt confecționate: pielea de oaie la exterior, respectiv blana la interior. Moderne și ușor de asortat în multe dintre ținutele casual, cizmele UGG au o poveste extrem de interesantă.

Popularitatea cizmelor UGG de damă a început în anii 2000 și puțini știu că înainte de a deveni un brand de success, UGG a fost o campanie a unui surfer din Australia, care a creat aceste cizme pentru a-și încălzi rapid picioarele după sesiunile de surfing.

Cum au apărut cizmele UGG

Cizmele UGG din piele de oaie sunt creația unui surfer australian, pe numele său Shane Stedman, care a găsit o modalitate rapidă de a-și încălzi picioarele după fiecare sesiune de surfing în apele înghețate din Australia. Așa a luat naștere prima pereche de încălțări care, ulterior, a devenit produsul mărcii “UGG Boots”, înregistrată în 1971 de inventator. Câțiva ani mai târziu, în 1982, Stedman a înregistrat și marca “UGH”.

În tot acest timp, Brian Smith, tot surfer și tot din Australia, a luat cu el în America câteva perechi de cizmele din piele de oaie, pe care le-a vândut rapid în New York și California. Așa a luat naștere în Statele Unite compania UGG Australia Footwear, care inițial erau cumpărate de surferi și, mai apoi, de oameni de rând. Logo-ul UGG avea să fie înregistrat în SUA de Brian Smith în 1987.

Abia în anul 1995, o companie de încălțăminte din SUA, Deckers Outdoor Corporation, a decis să cumpere compania deținută de Smith, UGG Holdings, pentru care a plătit 15 milioane de dolari.

Oprah Winfrey, vedeta care a făcut celebre cizmele UGG

Un an mai târziu, și Shane Stedman și-a vândut drepturile pe care le deținea asupra mărcii australiene UGH companiei Deckers cu 10.000 lire sterline, astfel că Deckers devine singura care va crea cizme din piele de oaie sub brandul UGG. Pe lângă suma de bani, surferul Shane Stedman a cerut să primească pentru tot restul vieții câte trei perechi de cizme UGG în fiecare an.

Cizmele UGG au devenit tot mai populare în anii 2000 pe continentul american și apoi în toată lumea după ce celebra moderatoare tv Oprah Winfrey le-a inclus în lista de de obiecte preferate. Ea a spus în repetate rânduri în propria emisiune, unde s-a și afișat încălțată cu ele, că UGG-urile sunt favoritele ei.

Ulterior, mai multe actrițe s-au afișat purtând UGG-urile, iar imaginile au apărut în revistele de modă de pe toate continentele, inclusiv în Europa. Printre starurile care au fost cucerite de cizmele din piele de oaie se număra Sarah Jessica Parker, protagonista din “Sex and the City”, Cameron Diaz și Jennifer Aniston. Și alte vedete de la Hollywood le poartă cu success, precum Beyonce și Jennifer Lopez. Nici celebritățile masculine nu le-au ocolit, asta pentru că UGG-urile se găsesc și în variantă de bărbați. Leonardo diCaprio și Pharell Williams sunt doar două nume mari surprinse în public purtând acest model de cizme.

În prezent, UGG este marcă înregistrată a companiei Deckers în Statele Unite ale Americii și China, dar și în numeroase țări din Europa, în total în peste 145 de state din lume.

În România, brandul UGG Australia este prezent în mai multe magazine fizice și online și sunt, de asemenea, în tendințele modei, atât datorită confortului pe care îl asigură, cât și prin faptul că merg purtate în numeroase combinații de ținute, casual sau sport. Le poți combina cu jeanși sau pantaloni de trening, cu colanți sau cu ciorapi opaci și rochii tricotate, peste care să porți un palton gros din lână. Cizmele UGG sunt potrivite inclusiv pe zăpadă, păstrând căldura picioarelor și un confort sporit timp îndelungat.

Imagine de mantfly de la Pixabay