Piesele vestimentare in care sa investesti in 2021

Nu vrem sa te plictisim cu obisnuitul „new year, new me” pentru ca majoritatea dintre noi abia avem energie pentru a ne sustine sinele „vechi”, daramite sa fabricam o versiune noua, stralucitoare, in fiecare sezon. De acum inainte, motto-ul nostru va fi „an nou, aceeasi tu”, cu adaugarea catorva mici piese stylish, care sa ne ajute in perioada de tranzitie catre vara.

Asadar, in acest sezon, iti sugeram sa alegi doar cateva piese vestimentare, alese atent in functie de stilul tau, care sa improspateze si sa ridice piesele basic care sunt deja in garderoba ta. Gandeste-te la acestea ca la echivalentul de stil al unei cafele bune. Este vorba despre calitate inainte de cantitate si piese care vor da un refresh in garderoba pentru lunile urmatoare. Aceeasi garderoba, idei noi, mai jos!

Sacoul din piele

Inca nu esti gata sa pui la ‘iernat’ toate jachetele groase, dar incepi sa iti doresti ceva nou? Intelegem perfect, iar sacoul de piele e acea piesa. Il poti purta cand e frig cu un pulover gros si blugi iar in zilele mai calde cu o fusta mini si dresuri mate negre cu buline, foarte chic.

Blugi wide leg

… sau cu croiala ampla, lungi si relaxati, foarte seventies. Nu poti nega stilul dramatic al denimului cu croiala larga, perfect pentru toate bluzele si camasile feminine din garderoba ta. Echilibreaza proportiile cu un tricotaj mulat si incaltaminte cu toc. Sau alege un sacou scurt si unul din modelele noi de adidasi de dama de la Fashion Days.

Camasa cu guler din dantela

Bluzele cu guler declarativ continua sa fie una dintre tendintele cheie ale acestui sezon, iar mocasinii masculini sunt perfecti in contrast. Poarta acest look cu orice fel de denim: blugi largi, skinny, mom si chiar fusta din denim - chiar acum, cat mai tine vremea calda de primavara.

Aceasta este o piesa perfecta atunci cand lucrezi de acasa, dar vrei sa porti ceva mai stylish (dar nu mai putin confortabil) in loc de pantalonii tai de casa. Alege pantaloni din matase, in stil pijama, cu imprimeu puternic (floral, zebra, dungi, inspiratie anii ’60) impreuna cu un pulover crem din casmir si o vesta matlasata, pentru extra confort.

O geanta wow

Cu speranta de a putea petrece mai mult timp in aer liber in urmatoarele cateva luni, acum este momentul ideal pentru a incepe sa te gandesti la o noua geanta. In prezent, gentile mici cu detalii stralucitoare, innodate sau tesute sunt in voga; o micro tendinta care face o mare diferenta.

O fusta midi din satin sau matase

Daca un costum de trening din bumbac nu e stilul tau, fii sigur ca exista un alt look deux pieces pe care il poti purta in aceasta primavara. Observam in tendinte multe fuste asortate cu top in aceleasi nuante, look pe care il poti purta lejer cu un trench coat deschis la culoare si sneakers sport, de inspiratie masculine (dad sneakers). Te poti inspira chiar din selectia de adidasi Nike de barbati. Succes!

Indiferent ca planurile tale se limiteaza la tura saptamanala de cumparaturi sau ca iesim la o cafea buna in apropiere si un mic brunch cu cea mai buna prietena, sigur vei dori sa porti aceste tinute cool si confortabile pentru primavara.