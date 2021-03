Ținute de primăvară pentru un bărbat stilat

Primăvara este momentul perfect pentru a-ți împrospăta garderoba. Pentru a fi mereu în tendințe, dar și pentru a avea de fiecare dată la îndemână numeroase opțiuni vestimentare, adaugă în garderoba piese esențiale, ușor de purtat, dar care în același timp te reprezintă.

Stilul clasic minimalist - pantofi bărbați Oxford, cămăși cambrate

Un bărbat stilat are întotdeauna grijă de felul în care arată. Inspiră-te din câteva ținute de primăvară pe care le poți purta cu încredere în diverse ocazii.

Piesele minimaliste clasice sunt sinonime cu eleganța supremă, iar un look compus din aceste elemente este ideal pentru sezonul cald. Primăvara această, mai mult că oricând, se pune accentul pe simplitate și rafinament. Alege piese clasice și combină-le cât mai creativ, fără să epatezi sau să exagerezi cu ceva. Pantofii Oxford, pantalonii drepți și cămășile cambrate sunt cateva piese must have, care te ajută să creezi ținute business elegante, clasice.

La început de primăvară investește în câteva piese basic de calitate și orientează-te spre culori neutre. Costumele gri deschis sunt în trend, la fel și cămășile din materiale naturale, cu dungi sau alte imprimeuri chic. Un avantaj al acestor piese de bază este faptul că sunt extrem de versatile și pot fi purtate la nesfârșit, în tot felul de combinații interesante.

Stilul safari cu influențe urbane este unul dintre cele mai apreciate de către bărbații care vor să adopte ținute cât mai practice și ușor de purtat. Stilul safari este ușor de adaptat și poate fi adoptat în diverse ocazii și împrejurări, de la ieșirile în oraș cu prietenii și chiar la birou. Pentru un bărbat care mizează pe piese stil safari, ziua se transformă într-o reală aventură în mijlocul orașului. Pregătește-te pentru o experiență cu țesături tehnologice, imprimeuri rustice și o paletă de culori tonale. Gândește-te la acele piese utilitare, dar dintr-o perspectivă minimalistă și vei fi uimit de rezultat. Adidașii sau o pereche de pantofi bărbați vor completa look-ul cu succes.

Inspirație marină

Dungile albastre inspirate din uniforma marinarilor au fost și rămân în tendințe. Moda masculină nu ar avea același farmec fără piesele cu dungi care încep să populeze străzile odată cu venirea primăverii. Purtate în special pe tricouri, sacouri sau cămăși, dungile marinărești dau farmec ținutelor bărbătești, acestea reprezentând unul dintre cele mai versatile și ușor de purtat stiluri de imprimeuri. Dungile pot fi purtate cu jeanși, dar și cu pantaloni eleganți sau casual, poți fi ideale la birou, dar pare de neconceput să nu te bucuri de piesele cu dungi marinărești atunci când ești în vacanță. Dacă nu ai inspirație poți vizita CCC.eu. Aici ai o varietate mare de modele din care poți selecta. Ai espadrile și pantofi marinărești, ai papuci de plajă și sandale confortabile. Le poți cumpăra online sau direct din magazin.

Sursa foto CCC.eu/ro