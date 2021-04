Piese vestimentare la moda in 2021

Vrei sa stii ce se poarta in 2021? In acest an, ai la dispozitie numeroase piese vestimentare cool si moderne, pe care le poti introduce in garderoba ta. De la bluze cu maneci bufante, pana la fuste plisate si modele din piele, toate te ajuta sa arati perfect, indiferent de eveniment.

Daca vrei sa stii care sunt articolele cu care poti sa-ti reinnoiesti garderoba, tine cont de recomandarile noastre, din articolul de mai jos!

Articole cu maneci bufante

Primele piese pe care te poti baza in acest an sunt articolele cu maneci bufante, care atrag atentia asupra bratelor. Fie ca alegi bluze sau rochii cu maneci, modelele bufante fac furori, indiferent de anotimp.

Cu cat manecile sunt mai voluminoase, cu atat vei reusi sa iesi in evidenta mai mult. Desi ti se par articole extravagante, articolele vestimentare cu maneci bufante pot fi purtate oriunde - in oras, in parc, la locul de munca sau la cursuri. Aceste bluze pot fi combinate cu jeansi, pantaloni din piele sau fuste, in functie de stilul vestimentar care te reprezinta.

Fuste plisate

In materie de fuste, in 2021 merita sa incluzi in colectia de haine cel putin doua modele plisate midi, un must have. Investeste in aceasta piesa vestimentara, deoarece poti sa o porti cu balerini, tenisi sau pantofi cu toc. Fusta plisata poate fi accesorizata atat pentru o tinuta de zi, alaturi de un tricou, cat si cu o camasa, pentru un outfit elegant, de seara. Nu stii pentru ce nuante sa optezi? Se poarta fustele plisate in nuante de negru, verde inchis sau albastre, precum si modelele cu printuri.

La fel de populare in acest an sunt si fustele din piele, perfecte pentru tinutele de primavara si toamna. Alege modele simple, creion sau trapez, care arata spectaculos cu o jacheta din acelasi material.

Camasa cu dungi

Camasa este un articol care nu se demodeaza niciodata. In 2021, sunt in tendinte camasile cu dungi, din materiale usoare. Pentru tinutele de zi si de seara, camasile stilate nu te vor dezamagi. Opteaza pentru camasi cu dungi din denim, in sau bumbac, care arata minunat cu pantaloni si fuste.

Paltonul nude

Cauti un look ideal de zi sau de seara? Include in dressing un palton nude, care nu se demodeaza niciodata. Paltoanele sunt ideale atat pentru sezonul rece, cat si pentru lunile de primavara, atunci cand vremea este imprevizibila.

Achizitioneaza un palton nude drept, supradimensionat, care arata excelent in combinatie cu rochii, fuste sau jeansi.

Rochia de zi

Dintre hainele care se poarta in 2021 face parte si rochia, pe care o poti alege in functie de preferintele tale. Gasesti numeroase modele de rochii moderne de zi, pe care sa le alegi pentru birou sau simple plimbari prin oras.

Sacoul negru

Sunt recomandate rochiile cu croiala dreapta, negre sau bleumarin, usor de asortat la orice eveniment. Aceste modele se poarta cu pantofi cu toc sau modele cu talpa joasa, potrivite pentru zilele caniculare de vara.

Sacoul face parte din piesele vestimentare clasice, pe care il poti purta in tinute clasice si in cele elegante. De pilda, sacoul negru poate fi introdus in tinute cu jeansi, cu pantaloni de stofa, cu fuste sau peste rochii feminine.

Investeste intr-un sacou de inspiratie masculina, cu un singur rand de nasturi, care se integreaza perfect in outfiturile de zi cu zi.

Jeansii largi

Nu in ultimul rand, la moda in 2021 sunt si jeansii largi, de tip slouchy. Acest model presupune o croiala libera, fiind lejeri pe picior. Mai mult, jeansii slouchy accentueaza talia, ideali pentru siluetele de tip mar sau clepsidra.

Poarta acesti jeansi cu tricouri, pulovere sau camasi simple, din bumbac.

Tine cont de aceste sugestii si imbogateste-ti garderoba cu articole versatile, pentru tinute impecabile!

Photo by Hannah Morgan on Unsplash