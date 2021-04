Modivo si Epantofi.ro Supervision Fashion Show: Noile tendinte la un click distanta

Tenditele de vara nu au fost niciodată atat de usor de achizitionat: prezentarea de moda online Supervision Fashion Show creata in cobranding Modivo & Epantofi.ro este disponibila pe paginile Modivo, Epantofi.ro si pe canalele de socializare de unde poti identifica si apoi comanda articolele tale favorite.

comunicat de presa

In Modivo & Epantofi.ro Supervision Fashion Show si-au facut aparitia cele mai renumite modele internationale ale sezonului si de pe podium nu au lipsit look-urile in stilul high fashion, facand referire la cele mai puternice tendinte, dar si seturi confortabile sport si casual, intr-o editie moderna.

Fortele naturii au fost reinterpretate si prezentate intr-o versiune digitala complet noua. Vantul, imagini de la malul marii, valurile inalte, nisipul sclipitor si alte peisaje au completat perfect stilizarile pentru vara 2021. Iata cele mai hot tendinte ale noului sezon:

High fashion - tinute create de stilistii revistelor de moda din toate tarile participante

Monochrome. Pe podiumul Modivo & Epantofi.ro Supervision Fashion Show au putut fi vazute stilizari monocrome - in principal in nuante pastelate, precum albastru, roz si bej. Costumul de o singura culoare completat cu sandale „chuncky” este una dintre propunerile pentru noul sezon. La fel si total look-ul bej intr-o versiune sportiva: efectul creat cu pantaloni scurti si o bluza intr-o nuanta deschisa a fost spart cu cizme de cauciuc inalte si un bucket hat in stilul streetwear.

Boho-chic. Accentele boho sunt, de asemenea, o tendinta puternica in ultimele colectii - volanele, cosurile de rachita si sandalele subtile, vor fi perfecte pentru vara. Rochia albastra cu guler stand-up si numeroase volane, completata cu un cos de rachita si cu elemente din piele: o curea si sandale plate, este o propunere perfecta pentru sezonul de primavara-vara.

Stilul Athleisure inseamna - pe scurt - eleganta sportiva intr-o editie moderna. Contrar tendintelor sezoniere, efemere, cum ar fi dantela, volanele si franjurile, athleisure a devenit o alegere de viata durabila, introducand moda multifunctionala in viata noastra de zi cu zi. Combinarea elementelor sportive cu cele casual sau chiar elegante nu este o noutate completa in lumea modei. De ceva timp, femeile au introdus in tinutele lor sneakersi, bluze sau leggings, obtinand astfel, combinatii originale si confortabile, dar stilate. Acest lucru functioneaza si invers - se poate crea un look in stilul athleisure prin combinarea articolelor vestimentare casual cu tinute sport. Care este secretul? Selectarea elementelor si a materialelor corespunzatoare.

In multe outfituri, au aparut si deja faimosii sneakersi, iar tinutele romantice au fost completate cu accesorii sportive, precum leggings sau sepci cu cozoroc in nuante pastelate.

Business casual - noua ta uniforma

Lejer&classy. Gasirea echilibrului corect intre stilul profesional si cel casual poate fi uneori un subiect destul de dificil - fara reguli clare de urmat, business casual este unul dintre cele mai confuze stiluri de imbracaminte. Prin urmare, in timpul spectacolului, au fost prezentate stilizari intr-o versiune moderna a business casual. Pe podium au putut fi vazute tinute originale, eclectice - inclusiv pantaloni de trening purtati alaturi de camasi supradimensionate si sneakersi, precum si bluze elegante in compania articole vestimentare lejere si tocuri elegante. Tinutele au fost completate cu accesorii originale - precum bucket hats, bijuterii avangardiste si genti mini cu elemente decorative.

Urmareste show-ul online pe https://modivo.ro/supervision si alege-ti tinutele favorite pe care le poti comanda incepand de acum pe modivo.ro si epantofi.ro!