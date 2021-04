In luna aprilie, la ParkLake Shopping Center fiecare zi este un prilej de sarbatoare. In perioada 10 – 30 Aprilie, campania „De Paste, innoieste-ti garderoba. In siguranta #nudoaracasa” desfasurata in centrul comercial ParkLake, aduce cadou iubitorilor de shopping unul din cele 3500 de vouchere in valoare de 50 RON, pentru cumparaturi de minim 150 RON. In plus, pot castiga unul din premiile oferite prin tragere la sorti: trei biciclete, trei trotinete electrice, trei hoverboard.

Pentru a intra in posesia voucherelor, dar si pentru inscrierea la tombola, participantii trebuie sa prezinte bonul de cumparaturi la biroul de informatii al centrului comercial.

Mai multe detalii despre campanie si regulamentul acesteia pot fi gasite pe www.parklake.ro.

Revino la activitatile care iti fac placere in siguranta #nudoaracasa

In ultima perioada, datorita contextului actual, timpul liber a devenit din ce in ce mai mult sinonim cu spatiul de acasa. Pentru ca a venit primavara, pentru ca este momentul sa ne bucuram de aer curat si de natura, ParkLake te invita sa redescoperi placerea activitatiilor outdoor, un moment oportun de relaxare dupa o sesiune reusita de shopping.

La PakLake esti incurajat sa descoperi care este cea mai placuta modalitate de recreere in natura pentru tine, avand sansa sa explorezi beneficiile miscarii in aer liber. Vino in ParkLake si bucura-te de activitati dedicate intregii familii. Incepe prin a-ti alege outfit-ul potrivit pentru Paste si intra in cursa pentru marile premii oferite de ParkLake: trei biciclete, trei trotinete electrice si trei hoverboard-uri - tot ce ai nevoie ca tu sa reiei experientele outdoor indragite.

Pentru pasionatii de shopping, dornici sa gaseasca cadourile perfecte de Paste pentru cei dragi, ParkLake ofera o experienta la cele mai inalte standarde, intr-un cadru sigur, unde se respecta toate masurile de protectie. In plus, timpul petrecut in ParkLake iti ofera ocazia sa explorezi si momente relaxante in aer liber.

Fa o plimbare in parc sau incearca jocul distractiv de padel pe terenurile exterioare disponibile si nu uita sa te incarci cu energie in momentul tau de respiro pe terasa exterioara a centrului comercial, savurand mancarea preferata si privelistea Parcului IOR (cunoscut si ca Parcul Alexandru Ioan Cuza Titan sau Parcul Titan).

In siguranta #nudoaracasa

In contextul actual, ParkLake Shopping Center, a dezvoltat si adoptat masuri sporite de igiena si siguranta, pentru a oferi in continuare o experienta de shopping cat mai sigura si placuta clientilor sai. Astfel, a verificat si certificat procesele curente de igiena si curatenie in parteneriat cu SGS, liderul mondial in domeniul inspectiei, verificarii, testarii si certificarii, obtinand astfel Standardul de Evaluare SGS pentru Igiena si Dezinfectare. Acest lucru confirma respectarea stricta a protocoalelor si reglementarilor de ultima generatie aplicabile, asigurand in acest fel sanatatea si siguranta tuturor persoanelor care trec pragul centrului comercial.

In plus, ParkLake Shopping Center a dezvoltat o serie de programe speciale, adaptate contextului actual, sub conceptul in siguranta #nudoaracasa. Printre acestea se numara implementarea sistemului de monitorizare a traficului din interiorul centrului comercial si informarea publicului cu privire la starea acestuia prin intermediul website-ului www.parklake.ro, precum si instalarea sistemelor de masurare a temperaturii la toate intrarile in centrul comercial, accesul la dispensere cu gel dezinfectant in toate zonele comune principale (intrari in mall, zona de restaurante, coridoare, s.a.), stabilirea unui flux clar de circulatie in mall, precum si implementarea unor noi sisteme de semnalistica si informare menite sa transmita vizitatorilor masurile de protectie si conduita recomandate in interiorul centrului comercial.

