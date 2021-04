Parfois lansează colecția de primăvară-vară 2021 care ne poartă Miles Away, într-o vacanță

După un an plin de provocări pe toate planurile, moda a fost unul dintre aliații care ne-au fost alături în momentele dificile. Am regăsit confortul în haine și, cel mai important, am învățat să visăm cu ochii deschiși la locurile la care nu mai aveam acces.

comunicat de presa Citeste si: Recomandarile Tellur pentru o vara smart Colecția Parfois primăvară-vară 2021 este definită de escapism, de culori puternice, materiale lejere și de printuri estivale care ne transpun instant într-un mood mai bun și ne distrag atenția de la cotidian. Piesele le poți descoperi în premieră pe Solmar Shop, reprezentanții oficiali ai brandului Parfois în România. Colecția este disponibilă atât online, cât și în toate magazinele Parfois din mall-uri. La kilometri distanță, cu gândul la vacanță Pe măsură ce vara aduce zile mai optimiste, acest lucru se reflectă și în trenduri și-n alegerile vestimentare. Pentru zilele de vacanță amânate de anul trecut, Parfois propune câteva piese îndrăznețe, pline de personalitate. Dacă sezoanele trecute ne regăseam în trenduri minimaliste, în 2021 ne întoarcem la tendințe cu mai multă atitudine: o combinație între riscant și feminin, totul presărat cu un accent de coolness. Noua colecție primăvară-vară ne îndeamnă să călătorim și să purtăm combinații impredictibile în orice moment al zilei: ținute de cocktail când mergem la shopping și costume de baie, chiar dacă nu suntem la plajă. Eșarfe statement, pălării și genți multicolore și voluminoase Eșarfele sunt și ele o piesă centrală a acestei colecții, fiind versatile și putând fi purtate cu ușurință atât ca topuri, curele, și chiar pe post de bandane. Ochelarii și pălăriile oferă touch-ul final, iar sandalalele și tenișii dau ținutelor un aer confortabil, fără a pierde însă puncte la capitolul stil și atitudine. Genți puff în variante mini sau maxi, în culori tari precum roz, verde sau galben, dar și printuri inspirate de Venice beach se regăsesc pe cămăși, costume de baie și eșarfe. Bijuteriile de vară, mai îndrăznețe ca oricând Bijuteriile sezonului sunt extrem de colorate, iar cerceii statement și colierele lungi au rolul de a transforma orice ținută, pe când colierele și brățările cu scoici sunt detaliile perfecte pe care le poți combina în mai multe moduri. Și, desigur, să nu uităm de colierele colorate. O explozie de culori și materiale diferite Când vine vorba de materiale, denimul, materialele tehnice și împletiturile sunt vedetele colecției. Colecția Parfois 2021 propune diferite piese din denim subțire, de la rochii cu croieli relaxate la genți. Materialele tehnice sunt folosite pentru cămăși și genți în diverse modele, iar tricotajele se numără și ele printre cele mai căutate trenduri ale sezonului. Parfois, prezent în România pe Solmar-Shop.ro Brandul Parfois este prezent în România în 6 locații din București și Timișoara, și online hainele, încălțămintea și accesoriile pot fi cumpărate în exclusivitate prin intermediul Solmar-Shop. Citeste si: Tinuta comoda pentru vacanta - cum te imbraci in functie de concediu Vizionare placuta