Tendintele noului sezon: lenjeria romantica

Romantica, sofisticata si ultra-feminina: lenjeria intima are un capitol colorat in tendintele de vara din acest an, mai ales ca in ultima vreme desuurile au fost vedetele tinutelor noastre de casa.

comunicat de presa

Odata ce am arhivat anotimpurile intermediare, este momentul sa trecem de la piese calduroase, direct la materiale cat mai usoare si modele cat mai decupate. Am facut o incursiune in noua colectie de lenjerie intima de la Victoria’s Secret si cele mai hot must-have din noul sezon o sa te faca sa iti doresti un upgrade in sertarul cu lenjerie.

Dantela, tul si broderii

Intoarcerea modelelor clasice cu un aer vintage readuce feminitatea in sfera senzuala, care a consacrat colectiile Dream Angels si Love by Victoria: sutiene acoperite in tul moale, push-up cu detalii florale si multa dantela ce creeaza un joc de transparente. Alege intotdeauna 2 tipuri de culottes sau lenjerie intima asortata sutienului preferat. Tanga is back si asteapta sa fie purtata in varianta hipster, comoda in casa si sub cea mai indrazneata forms - V string - ce se intrevede prin rochiile transparente de vara, de indata ce iesitul in oras va deveni din nou social acceptat.

Si pentru a incheia glorios capitolul seturi, sutienele push-up Palm Lace ce imbraca cupa pana la jumatate cu cea mai fina dantela sunt hitul acestei veri pe care l-am purta pe repeat indiferent de tipologia siluetei.

Who’s your Teddy?

Body-ul din dantela traieste momentul sau de glorie in moda verii 2021. L-am putut admira pe toate pasarelele de moda (de aceasta data virtuale) sub un sacou supradimensionat sau in completarea unei camasi deschise in zona decolteului. Alege un model cu snur in talie intr-o culoare vitaminica din colectia Love by Victoria sau descopera variantele Teddy integral din dantela din celelalte colectii.

Frumoasa pariziana

Slip dress, furou, neglijee... sunt doar cateva pseudonime sub care cea mai romantica piesa de imbracaminte, de inspiratie franceza, circula prin filmele si fantezia noastra. Noutatea din acest an este ca o poti purta in rol principal pe post de rochie, insotita de o pereche de bocanci ziua si sandale cu toc seara. Noi ne-am indragostit de variantele scurte, inflorate, din satin.

Un altfel de costum

Intre doua video-conferinte simti nevoia de o evadare stilistica? Renunta la trening in favoarea unui PJ set inflorat si prezinta-l ca pe un deux piece cu ajutorul unui colier supradimensionat sau a unei perechi de cercei impunatori.

Descopera noile tendinte la vedere in magazinul Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City si gaseste-ti modelul – pereche!