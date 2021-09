Tommy Hilfiger lanseaza colectia 2021, PASS THE MIC

Cu Yara Shahidi, Anthony Ramos, Jack Harlow, Wizkid, Kim Soo-Hyun and DJ Cassidy.

Tommy Hilfiger anunță lansarea campaniei Toamna 2021, “Pass the Mic”, cu Yara Shahidi, Anthony Ramos, Jack Harlow, Wizkid, Kim Soo-Hyun și DJ Cassidy. Ideea din spatele campaniei este aceea că toată lumea are puterea de a contribui și de a schimba lumea, deoarece fiecare voce are ceva de spus. Alături de vocile diverse ale celor care fac parte din distribuția campaniei, fanii brand-ului vor avea acces la platforma globală unde mesajele lor, menite să inspire o schimbare, se pot face auzite și pot fi transmise astfel mai departe.

Concentrându-se pe un subiect anume, fiecare talent îi inspiră pe fani întrebând: Ce te inspiră să faci diferența? Ce ai spune dacă ai știi că ești ascultat? Ce te conduce spre viitor? Ce ai de spus?

Yara Shahidi (S.U.A.) despre Încredere. “Eu sunt parte din lumină. Eu sunt motivuI pentru care viitorul se arată atât de luminos.” Fiind una dintre cele mai populare prezențe de la Hollywood, actriță premiată, producătoare și studentă a Universității Harvard, Yara își folosește vocea remarcabilă și canalele social media pentru a întări conceptul de a fi măreț, concentrându-se pe Încredere .

Fiind una dintre cele mai populare prezențe de la Hollywood, actriță premiată, producătoare și studentă a Universității Harvard, Yara își folosește vocea remarcabilă și canalele social media pentru a întări conceptul de a fi măreț, concentrându-se pe . Anthony Ramos (S.U.A.) despre Comunitate . “Schimbăm lumea prin reimaginarea a ceea ce suntem, dar fără să uităm vreodată de unde am pornit.” Câștigător de Grammy și nominalizat la Emmy , cântărețul, actorul și starul viitorului Transformers: Rise of The Beasts , evidențiază ideea de Comunitate prin sunetele sale senzoriale, versurile provocatoare și abilitatea nesfârșită de a spune adevărul.

Câștigător de Grammy și nominalizat la Emmy cântărețul, actorul și starul viitorului , evidențiază ideea de prin sunetele sale senzoriale, versurile provocatoare și abilitatea nesfârșită de a spune adevărul. Jack Harlow (S.U.A.) despre Angajament : “Cuvintele nu înseamnă nimic dacă nu sunt spuse cum trebuie.” Prin autenticitate, melodii apreciate și versuri inteligente, rapperul multi-premiat cu discuri de platină, nominalizat la GRAMMY, captivează publicul explorând Angajamentul .

Prin autenticitate, melodii apreciate și versuri inteligente, rapperul multi-premiat cu discuri de platină, nominalizat la GRAMMY, captivează publicul explorând . “ Wizkid” (Nigeria) despre Caracter : “După câte încercări? Și totuși o iei de la capăt.” Parte din generația Y, pionier în divertismentul african, Ayo Balogun, compozitor și cântăreț câștigător de Grammy, explorează ideea de Caracter prin intermediul canalelelor sale de social media, extrem de bine dezvoltate.

Parte din generația Y, pionier în divertismentul african, Ayo Balogun, compozitor și cântăreț câștigător de Grammy, explorează ideea de prin intermediul canalelelor sale de social media, extrem de bine dezvoltate. Kim Soo-Hyun (Coreea) despre Schimbare : “Mica noastră mișcare pentru viitor face valuri minunate și schimbă lumea.” Cunoscut pentru rolurile sale din seriale și filme populare, vocea lui Kim continuă să îi inspire pe cei din jur, în timp ce evidențiază Schimbarea printr-o atitudine optimistă și susținerea constantă a valorilor în care crede.

Cunoscut pentru rolurile sale din seriale și filme populare, vocea lui Kim continuă să îi inspire pe cei din jur, în timp ce evidențiază printr-o atitudine optimistă și susținerea constantă a valorilor în care crede. DJ Cassidy (S.U.A.) despre “Pass the Mic”: “Pass the mic (Dă microfonul mai departe) și împărtășește cu cei jur lumina ta. Fiecare om, fiecare voce, poate schimba lumea. Deci, tu ce ai de spus?”. Creatorul inovatoarei serii „Pass the Mic”, renumitul DJ Cassidy, creează un mix muzical iconic dând microfonul din casă în casă, transformând modul în care publicul experimentează muzica.

Campania s-a lansat pe 20 septembrie 2021, activarea dedicată faniilor brand-ului urmând să fie live din 25 septembrie. Fiecare videoclip al campaniei se încheie cu unul dintre cei din distribuție care spune: „Îți dau microfonul. Tu ce ai de spus? ” Publicul va avea ocazia să răspundă prin mesaj direct pe contul Instagram TOMMY HILFIGER.

„Fiecare voce are puterea de a lumina lumea”, afirmă Tommy Hilfiger. „Suntem aici, să literalmente ‘Pass the Mic’ (să dăm microfonul mai departe), mai întâi vocilor din campanie și apoi celor care ne urmăresc la nivel global, pentru a stimula schimbări semnificative și de lungă durată. Sunt mândru că un grup atât de incredibil și divers reprezintă colecția Toamna 2021 și își împărtășesc vocile, pe platforma noastră.”

Campania “Pass the Mic” prin care se prezintă colecția Toamna 2021 TOMMY HILFIGER, alături de cunoscuți ambasadori ai brand-ului, îmbină perfect elementele moderne cu cele iconice. Bazându-se pe ambițioasa misiune de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger, Waste Nothing și Welcome All, colecția Toamna 2021 TOMMY HILFIGER este realizată folosind și mai multe metode și materiale sustenabile și este disponibilă pe ro.tommy.com și în magazinele selecționate TOMMY HILFIGER.

Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger, #PasstheMic și @TommyHilfiger.

# # #

SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri, o rețea extinsă de magazine selecționate și pe ro.tommy.com.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.

Despre Tommy Hilfiger

Cu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul său este proiectarea și comercializarea de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport de înaltă calitate pentru bărbați, articole de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport pentru femei, îmbrăcăminte pentru copii, colecții de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale și îmbrăcăminte de casă), încălțăminte și accesorii. Prin intermediul unor parteneri licențiați, Tommy Hilfiger oferă produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, șosete, mici articole din piele, articole de uz casnic și genți de voiaj. Linia de produse TOMMY JEANS constă în îmbrăcăminte din denim și încălțăminte pentru bărbați și femei. Colecția este completată de o varietate mare de genți, accesorii și parfumuri.

Vizionare placuta