Promenada Mall si Mega Mall lansează SPOT

Bucureștenii care își fac cumpărăturile în Mega Mall și Promenada Mall se află de acum la un download distanță de zeci de beneficii și experiențe personalizate, vouchere de cumpărături și reduceri exclusive, prin SPOT, cea mai amplă aplicație de loialitate ce poate fi folosită în 15 centre comerciale din rețeaua NEPI Rockcastle. Astfel, utilizatorii SPOT pot trăi experiența Mega Mall și Promenada Mall mai smart și mai rapid. Fiecare sesiune de cumpărături va aduce puncte de loialitate, care deblochează oferte personalizate și beneficii exclusive de la o gamă largă de magazine, ce pot fi folosite în mall-ul favorit, dar și în oricare alt centru comercial din rețeaua NEPI Rokcastle.

O aplicație, zeci de beneficii!

SPOT vine în întâmpinarea dorințelor clienților, oferindu-le reduceri, experiențe personalizate, recompense și cadouri sau vouchere de cumpărături în magazinele partenere – branduri de fashion, încălțăminte, active wear, bijuterii & accesorii, tehnologie & gadgets, electrocasnice, decorațiuni interioare, librării, branduri și saloane de beauty, optică medicală și skincare. Astfel, clienții au parte de o experiență de recompensare personalizată, în care pot alege ce beneficii li se potrivesc cel mai bine. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Cum se pot înrola clienții în programul de loialitate al aplicației mobile SPOT?

După descărcarea aplicației, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături.

Odată cu acumularea punctelor, statutul din aplicație se schimbă. Clienții pot accesa 3 nivele de statut: Select Spot (implicit la autentificare), Premium Spot și Elite Spot. Fiecare nivel oferă beneficii în centrele comerciale și discount-uri specifice la magazinele partenere. Odată ce utilizatorul atinge un nou statut în aplicație, acesta este valabil timp de 12 luni si poate fi accesat în toate mall-urile din portofoliul NEPI Rockcastle din România.

Beneficiile SPOT în Mega Mall și Promenada Mall

Clienții Mega Mall și Promenada Mall ce se vor înrola în aplicație se pot bucura de reduceri permanente în funcție de statutul SPOT, de până la 35% la magazine partenere: Aldo, BIGOTTI, Burger King, Costadoro Coffee Lab, Depot 96, Diamond Car Wash, Eco Clean, English Home, Enzo Bertini, Fit4U, Gymboland, Il Passo, Lee Cooper, Leonardo Optics, Manufaktura Cafe & Bistro, Melkior, Mobicell, MobiUp, MyGeisha, NALA, Nike, OptiBLU, Optiplaza, PUPA, SABON, Sport Vision, Sushi Terra, Tezyo, The BAR / Nomasvello, TrickSHOT, Tutti Café, Under Armour, Vitality Asian SPA.

SPOT, o singură aplicație prin care se poate accesa orice mall din portofoliul NEPI Rockcastle din România.*

Utilizatorii SPOT pot folosi aplicația și pentru alte 13 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle* din țară. Clienții au opțiunea de a selecta în aplicație mall-ul favorit pe care îl vizitează în mod frecvent, dar și posibilitatea de a folosi beneficiile acumulate în oricare alt centru comercial NEPI Rockcastle.

*Centrele comerciale din grupul NEPI Rockcastle care fac parte din proiect: Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanta, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiesti Shopping City.

Măsuri de siguranță sporite la mall

După o serie de verificări de conformitate și îmbunătățiri, Mega Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Acesta a fost acordat de către experții Safe Shopping Centers (SSC), companie suedeză care acreditează siguranța centrelor comerciale din întreaga lume. Printre măsurile cu rol preventiv, menite să asigure condiții sigure pentru shopping, menționăm: instalarea de dispensere cu dezinfectant în mai multe puncte cheie, echipamentele de climatizare a spațiului din centrul comercial utilizează numai aer proaspăt din exterior, fără recirculare, schimbarea filtrelor se face cu o frecvență mai mare, instalarea unor benzi de distanțare socială în zonele unde se poate crea aglomerație, și a benzilor cu suprafață nanosept pe suprafețele frecvent atinse, dezinfectarea și nebulizarea constantă a mall-ului. Acestea sunt completate de verificarea respectării măsurilor de distanțare și de purtare a măștii, precum și a celorlalte norme impuse de lege prin anunțuri audio, video și securitate.

Accesul în centrul comercial este permis doar clienților care poartă mască de protecție, iar această măsură este obligatorie și pentru personalul din magazine și echipa administrativă. Mai mult, conform reglementărilor autorităților, la intrarea în centrul comercial a fost implementat un sistem pentru verificarea temperaturii clienților. În plus, în dreptul fiecărei intrări a fost instalat câte un dispenser cu dezinfectant pentru mâini pentru a fi folosit de fiecare client la accesul în clădire.

Despre Mega Mall

Mega Mall este unul dintre cele mai moderne centre comerciale din București și primul centru comercial din România care primește Certificatul de Conformitate COVID-19, din partea experților companiei suedeze SAFE Shopping Centers – autoritate pe piața de retail internațională care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea. Mega Mall a fost inaugurat în urma unei investiții de 165 de milioane de euro. Centrul acoperă în total cca. 200.000 metri pătrați și face parte din portofoliul NEPI Rockcastle. Mall-ul dispune de un spațiu închiriabil de aproximativ 76.000 de metri pătrați, dispuși pe 5 niveluri, și găzduiește peste 200 de magazine, dar și o parcare cu o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri dispuse pe 7 niveluri, dintre care 1.000 sunt situate pe acoperiș. Centrul comercial propune un mix complet de branduri de renume național și internațional pentru toate nevoile și interesele, precum și diverse opțiuni de relaxare și petrecere a timpului liber: un food court de 10.000 mp cu o varietate restaurante, fast food-uri și cafenele pentru toate gusturile, o sală de fitness WorldClass, de 2.500 de metri pătrați, dotată cu o piscină semi olimpică, un cinematograf Cinema City cu 14 săli ultra moderne și tehnologia 4Dx, un concept modern de spații de distracții, operat de trickShot Mega Mall, sală de jocuri deschisa non-stop, dar și un loc de joacă, adus de Gymboland, pentru copiii de toate vârstele.

Aici sunt prezente unele dintre cele mai mari reprezentante ale magazinelor de fashion, încălţăminte, îngrijire şi accesorii din țară, printre care H&M, Zara, Koton, Mango, Peek & Cloppenburg, Guess, POEMA, DIKA, New Yorker, Pull&Bear, C&A, LC Waikiki, Bershka, Notino, Sephora, Mayoral, Stradivarius, Orsay, Adidas, Nike, Lee Cooper, Douglas, Nala, NEXT, Tommy Jeans, Hervis, ECCO, Intersport, MAC sau Aldo. Ofertei de food court li s-au adăugat în 2017 Taco Bell, McDonalds și Trickshot Mega Mall, care include și o zonă de petrecere a timpului liber, cu biliard și bowling. In 2019 a fost inaugurat primul restaurant Burger King din țară. Tot la Mega Mall au fost inaugurate primele magazine Reserved Man, Pupa, Sport Vision, Buzz și Burger King din România. În decembrie 2019 a fost inaugurată cafeneaua-concept Starbucks, amenajată sub formă de insulă.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Mall controlează traficul respectând recomandările autorităților: masca de protecție este obligatoriu a fi purtată de către toți angajații și clienții, iar centrul comercial a implementat un sistem pentru verificarea temperaturii la intrare și asigură distanțarea socială de minimum 2 metri, pentru un shopping responsabil și în siguranță. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat periodic, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.

Promenada Mall: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

După o serie de verificări de conformitate și îmbunătățiri, Promenada Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.

Despre Promenada Mall

Cu un mix de branduri de renume internațional și o gamă bogată de restaurante și servicii, Promenada pune la dispoziția clienților o experiență completă de shopping. Având un design modern în linie cu arhitectura urbană din zona de nord a capitalei, Promenada Mall este situat pe Calea Floreasca nr 244-246, Sector 1 București, cu acces facil la mijloacele de transport public, într-una din cele mai moderne zone ale orașului.

Promenada găzduiește peste 150 de magazine, printre care se numără branduri premium precum Coccinelle, în exclusivitate în România, LIU JO, GUESS, Musette, Intimissimi, Kultho, Bijuteria Teilor, grupuri de renume ca Inditex, cu brandurile Massimo Dutti, Oysho, ZARA, ZARA HOME, Bershka și Stradivarius, Peek & Cloppenburg, magazine pentru copii, de sport, frumusețe și timp liber. Ofertei de magazine i se adaugă o gamă largă de servicii precum Asian Vitality SPA, FIT4U, The BAR Salon, Salon Yvonne, Floria, Needle Atelier de retuș, ECO CLEAN, Diamond Car Wash și o varietate de servicii bancare.

Terasa verde, de peste 4000 mp este o adevărată oază urbană, care invită vizitatorii la relaxare și oferă modalități variate de petrecere a timpului liber – proiecții de film, spectacole de teatru, concerte în aer liber și alte evenimente dedicate publicului. Restaurantul Trickshot oferă mai mult decât experiențe culinare, cuprinzând și activități de petrecere a timpului liber - biliard și bowling. Clienții au la dispoziție și Clubul de Health & Fitness World Class, ce oferă membrilor acces la facilități și echipamente premium.

Din mai 2021, Promenada Mall găzduiește, în exclusivitate, primul pop-up store Tesla din România, la parterul centrului comercial. Cei care preferă modalitățile de transport prietenoase cu mediul vor găsi la Promenada singurele Tesla Superchargers din țară (nivelul -2) și alte stații de încărcare disponibile în parcarea subterană.

Vizionare placuta