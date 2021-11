Brandul de bijuterii Malvensky sustine excelenta in tenisul romanesc si semneaza trofeul Infinity

Partener oficial al turneului de anvergura Transylvania Open 2021, brandul de bijuterii Malvensky, condus de Malvina Cservenschi, devine prima companie romaneasca care creeaza trofeele invingatoarelor, premiind intr-un mod autentic performanta la cel mai inalt nivel.

Trofeul a depasit granitele tarii, plecand in Estonia alaturi de castigatoarea campionatului, Anett Kontaveit, dar va intregi si seria trofeelor castigate de Simona Halep, dupa o saptamana cu meciuri extraordinare.

La proba de dublu, Irina Bara si Ekaterine Gorgodze au castigat trofeul Infinity, invingand echipa Aleksandra Krunic/Lesley Pattinama Kerkhove dupa un meci spectaculos.

In continuarea misiunii de a promova Romania in totalitatea valorilor sale reprezentative, Casa de Bijuterii Malvensky sustine tenisul romanesc prin actiunile creative dedicate celebrarii performantelor, disciplinei si depasirii tuturor limitelor in plan sportiv, dar si artistic.

Povestea trofeului Infinity

"Am ales sa pornesc de la simbolul Florii Infinitului in designul trofeelor Transylvania Open 2021, lasandu-ma inspirata de sloganul acestui eveniment de anvergura:In fiecare piesa care imi poarta semnatura pun un strop de magie. Iar Floarea Infinitului, inspirata din creatia marelui artist roman Constantin Brancusi, este magica. Pentru ca reprezinta un model unic, o floare bijuterie, care, prin structura sa geometrica, curata si simetrica, dezvolta ideea de absolut, de Perfectiune si Armonie. In acelasi timp, Floarea Infinitului cuprinde in esenta semnificatiei sale valorile care unesc creatia cu sportul alb: determinare, viziune, disciplina, imaginatie, curaj.”

Malvina Cservenschi, fondator si designer Malvensky

Din 2012, Malvensky este o companie romaneasca de bijuterii, ce promoveaza Romania prin crearea de bijuterii inspirate din traditii si simboluri culturale, si furnizorul oficial de bijuterii al Casei Regale din Romania.

Produsele sunt realizate dupa un design original, creat de catre Malvina Cservenschi, director de creatie, expert in diamante si fondatoarea brandului.

Infiintata in 2012, compania are astazi 17 angajati si detine un shop online, www.malvensky.com, cat si Casa de Bijuterii situata in Bulevardul Lascar Catargiu 46, unde isi asteapta clientii pentru o experienta absoluta, intr-o calatorie a traditiilor declinate in creatii din aur, diamante si pietre pretioase.

