Promenada Mall își extinde portofoliul cu 8 brand-uri noi și continuă programul pentru antreprenori locali

În această toamnă, Promenada Mall își consolidează poziția de promotor al brand-urilor locale și își extinde portofoliul cu 8 noi magazine pentru familie, îngrijire și frumusețe, modă, design, susținând în același timp și antreprenorii locali.

Promenada Mall continuă programul Deschis: Pop-up Shop

Pentru a sprijini micii antreprenori români în căutare de spații comerciale, Promenada Mall continuă programul Deschis: Pop-Up Shop la Promenada Mall prin inaugurarea a încă trei noi magazine și îi invită în continuare pe cei interesați să se înscrie în program. Parteneriatul cu Promenada Mall le va oferi acces la facilități speciale, prezență într-unul dintre cele mai importante centre comerciale din București, acces la clienți noi și expertiză din partea specialiștilor de retail și marketing Promenada Mall. Acest program este unul continuu, iar antreprenorii locali interesați să aibă un spațiu de vânzare sunt invitați să aplice ușor, online.

Astfel, clienții Promenada sunt așteptați în noul magazin AZA Boutique, un shop tematic, axat pe obiecte de decor realizate în ediții limitate, în primul magazin al creatoarei de modă Kinga Varga și în Rembrandt Art Centre, un magazin-atelier cu produse de tip arts & crafts și workshop-uri săptămânale pentru copii, tineri și adulți, precum ateliere de desen, pictură manga sau pictură pe haine.

5 noi brand-uri internaționale în Promenada Mall

Promenada deschide Mothercare & Early Learning Centre, un magazin specializat cu articole dedicate părinților, viitorilor părinți și copiilor, cu un sortiment variat, de la produse de îngrijire, haine și până la jocuri menite să susțină dezvoltarea celor mici.

Cele mai noi tendințe în beauty pot fi gasite la My Geisha - celebrul lanț de parfumerii și produse de îngrijire, fondat de Denisa Tănase. Cu un format premium, acest magazin este organizat special pentru a oferi o experiență de cumpărături rapidă, cu raioane create în funcție de tipul de ten și de rutină și consultanți gata să ofere sfaturi. Noul magazin Moon Glow aduce în România trendul internațional al produselor coreene de beauty, într-un spațiu ce oferă cel mai vast sortiment de produse de îngrijire personală, de la cele mai cunoscute branduri din Coreea: LaDor, Dr.Ceuracle, Maxclinic, Beauty of Joseon, Dr.GIunik, Son&Park, So Natural, Isntree sau Purito.

Hub de stil vestimentar, Promenada își extinde portofoliul cu noul magazin Fashion Drop, într-un spațiu inedit, ce pune accent pe experiența de shopping prin integrarea unui decor realizat cu ajutorul tehnologiei avansate, ce proiectează elemente fantastice de imagistică într-o continuă mișcare.

Noutățile toamnei includ și deschiderea unui punct Tabac Xpress și extinderea centrului de wellness Vitality Asian SPA, ce oferă în acest moment 9 camere de masaj și terapeuți nativi din Bali.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Mall controlează traficul respectând cele mai recente recomandări ale autorităților. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat periodic, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.

Promenada Mall: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

După o serie de verificări de conformitate și îmbunătățiri, Promenada Mall a primit reconfirmarea. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții, companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.

Despre Promenada Mall București

Centrul comercial Promenada a lansat SPOT, aplicația mobilă ce recompensează clienții cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația SPOT poate fi descărcată gratuit din Google Play sau App Store.

Cu un mix de branduri de renume internațional și o gamă bogată de restaurante și servicii, Promenada pune la dispoziția clienților o experiență completă de shopping. Având un design modern în linie cu arhitectura urbană din zona de nord a capitalei, Promenada Mall este situat pe Calea Floreasca nr 244-246, Sector 1 București, cu acces facil la mijloacele de transport public, într-una din cele mai moderne zone ale orașului.

Promenada găzduiește peste 150 de magazine, printre care se numără branduri premium precum Coccinelle, în exclusivitate în România, LIU JO, GUESS, Musette, Intimissimi, Kultho, Bijuteria Teilor, grupuri de renume ca Inditex, cu brandurile Massimo Dutti, Oysho, ZARA, ZARA HOME, Bershka și Stradivarius, Peek & Cloppenburg, magazine pentru copii, de sport, frumusețe și timp liber. Ofertei de magazine i se adaugă o gamă largă de servicii precum Asian Vitality SPA, FIT4U, The BAR Salon, Salon Yvonne, Floria, Needle Atelier de retuș, ECO CLEAN, Diamond Car Wash și o varietate de servicii bancare.

Terasa verde, de peste 4000 mp este o adevărată oază urbană, care invită vizitatorii la relaxare și oferă modalități variate de petrecere a timpului liber – proiecții de film, spectacole de teatru, concerte în aer liber și alte evenimente dedicate publicului. Restaurantul Trickshot oferă mai mult decât experiențe culinare, cuprinzând și activități de petrecere a timpului liber - biliard și bowling. Clienții au la dispoziție și Clubul de Health & Fitness World Class, ce oferă membrilor acces la facilități și echipamente premium.

Cei care preferă modalitățile de transport prietenoase cu mediul vor găsi la Promenada singurele Tesla Superchargers din țară (nivelul -2) și alte stații de încărcare disponibile în parcarea subterană.

