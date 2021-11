Culorile iernii bat la ușă pe epantofi.ro

Asociem iarna cu culori calde, saturate. Verde sticlă, vișiniu și roșu - aceste culori domnesc de obicei pe străzi când vremea din afara ferestrelor devine din ce în ce mai solicitantă.

Tendințele pentru acest sezon demonstrează, însă, că iarna are multe culori, iar nuanțele de alb murdar și gri de iepure sunt un adevărat hit. Dacă nu ești convins de look-urile și stilizările monocrome, apelează la pantofi și accesorii în aceste culori în vogă. Pentru a-ti veni în ajutor, am făcut o incursiune în noile colecții și am ales cele mai cool modele pentru această iarnă, toate de pe epantofi.ro.

Lăptos, subtil, minimalist - cel mai mare avantaj al nuanțelor de alb murdar și gri de iepure este caracterul lor neutru. Nu sunt dominante, ceea ce le face o completare perfectă a diverselor tipuri de ținute. De altfel, arată și deosebit de bine într-o varianta elegantă. Ghetele sau cizmele lejere sunt o alegere excelentă și atunci când dorim să dăm stilului o lejeritate și o nonșalanță neforțată. Poți alege modelele preferate din colecția New Italia Shoes sau LIU JO.

Albul nu este rezervat doar modelelor clasice și atemporale. Se încadrează perfect în tendința eleganței sportive și chiar a îmbrăcămintei de stradă. Cizmele de drumeție bej, flatforms sau bocancii pentru zăpadă vă permit să îmbinati cele mai noi și cele mai actuale tendințe cu confortul. Astfel de pantofi cu siguranță vor ține pasul cu tine în fiecare zi. Modelul pe care toată lumea ar trebui să-l aibă în garderobă în acest sezon sunt cizmele groase. Talpa lor groasă, trapezoidală, asigură stabilitate, amortizare și izolează împotriva frigului. Puteți găsi o gamă largă de modele la INUIKII Sergio Bardi sau Tommy Hilfiger

Căutați cei mai la modă pantofi in culorile iernii la doar un click distanță, pe epantofi.ro. Există o ofertă atent selectată pe platforma multibrand, inclusiv branduri casual, sport și premium. Inspiră-te și dacă te răzgândeșți, ai 100 de zile la dispoziție pentru a le returna!

