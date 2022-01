Cum arată o încălțăminte de calitate? 5 aspecte la care să fii atentă

Vrei să îți cumperi o pereche nouă de pantofi? Minunat! Ai la dispoziție zeci de producători, sute de nuanțe și mii de modele dintre care să alegi.

Mersul la shopping de încălțăminte poate deveni foarte complicat, atunci când nu știi ce ar fi mai bine să alegi. Cum deosebești un produs calitativ de unul care doar arată bine? Cum poți cumpăra cei mai rezistenți pantofi?

Fie că ești în căutare de botine, balerini, ghete sau sandale elegante cu toc, trebuie să fii atentă la o serie de detalii pe care doar profesioniștii le observă de obicei. Iată despre ce este vorba!

1. Verifică atent materialul principal

Acest criteriu este esențial, așa că nu omite niciodată verificarea lui. Materialul principal din care este confecționată încălțămintea spune multe despre calitatea acesteia. Un material bun, precum pielea naturală, va rezista în formă impecabilă timp de ani întregi, fără să formeze cute și fără să se păteze sau zgârie foarte ușor.

În schimb, un material artificial și de slabă calitate se va deteriora destul de repede, poate chiar după doar un sezon de purtare.

Poți găsi pantofi damă calitativi în cele mai diverse variante la The 5th Element, așa că verifică noile colecții și alege ce îți place!

2. Fii atentă la materialul și flexibilitatea tălpii

Talpa reprezintă baza oricărui pantof. Dacă această pare rigidă și inconfortabilă, cel mai probabil felul în care pantoful a fost confecționat lasă de dorit.

O talpă de calitate trebuie să fie comodă, ușor flexibilă și suficient de groasă pentru a rezista în timp și pentru a oferi confort termic și fizic.

Stai departe de pantofii cu talpă foarte subțire sau cu talpă tare, care nu permite piciorului să se miște natural.

3. Alege cusătura în detrimentul adezivului

Felul în care „corpul” pantofului și talpa sunt prinse între ele este revelator în ceea ce privește calitatea.

Încălțămintea calitativă, de regulă handmade, disponibilă în serii mici, implică o prindere prin coasere. Așadar, vei putea identifica o cusătură subtilă, care este mult mai rezistentă decât materialul lipit cu adeziv, de cele mai multe ori în fabrici, în procese automate.

Așadar, verifică prinderea și, dacă este posibil, alege varianta cusăturii, mai ales când este vorba despre ghete și botine.

4. Verifică tocurile

Orice femeie are în garderobă cel puțin o pereche de pantofi sau sandale cu toc. Acestea adaugă un plus de eleganță și rafinament oricărei ținute. În plus, o pereche de pantofi cu toc de calitate reprezintă o investiție pe termen lung.

Așadar, înainte să cumperi pantofii care ți-au atras atenția, verifică-le cu atenție tocul. Observa dacă acesta este bine fixat sau se mișcă ușor, observă flecurile, dar și felul în care pășești în pantofii respectivi. Dacă tocul pare instabil sau incomod, poate fi un semn că ai de-a face cu o pereche de încălțări de calitate slabă.

5. Nu omite detaliile

Capătul șiretului este din plastic sau din metal? Cataramele și fermoarele ghetelor și cizmelor sunt din metal sau din aliaje de slabă calitate? Fermoarul se închide și se deschide cu ușurință sau are tendința să se blocheze? Talpa interioară conține piele naturală și materiale naturale sau este confecționată din materiale sintetice care nu permit piciorului să „respire”?

Răspunsurile acestor întrebări te vor ajuta enorm să îți dai seama dacă încălțările care îți plac sunt doar frumoase sau sunt, de asemenea, și calitative.

În final, chiar dacă adori un anumit model de pantofi, încearcă să alegi întotdeauna calitatea, mai presus de orice. Nu numai că vei investi în produse pe termen lung, dar te vei asigura că postura și sănătatea picioarelor tale nu vor avea de suferit!

Photo by Ron Lach from Pexels

Vizionare placuta