Cel mai frumos cadou pe care îl poți face este timpul. Măsoară cu grijă cui și cum îl împarți!

În fiecare familie sau cerc de prieteni există acea persoană care pare că nu are niciodată măsura timpului. Pe românește, o chemi la masă la ora 12.00 în speranța că până în jur de 13.00, poate 14.00, dar nu mai târziu de 15.00 ajunge. Cu un pic de noroc. Acea persoană sunt eu, singurul Capricorn întârziat și dezorganizat din lume. Am întotdeauna senzația că am timp și că timpul mi se scurge printre degete. Oricât de devreme m-aș trezi, oricât de repede m-aș mișca, timpul se mișcă mai repede decât mine.

Prin urmare, oamenii din jurul au început să ia măsuri. Știți cum unii stăpâni de pisici le pun acestora clopoței la zgardă ca să le audă și să le găsească mai ușor prin casă? Așa mi s-a întâmplat mie cu ceasurile, ca să nu mai am nicio scuză.

Prin urmare, anul acesta am găsit sub brad un ceas splendid datorită căruia toată lumea a avut de câștigat. Pe de-o parte, eu port la mână o bijuterie atât de frumoasă încât nu mă îndur să mă despart de ea niciodată. Ce-i drept, ajută foarte tare designul ușor de adaptat oricărei ținute și cum mie îmi place să umblu drapată în negru mai des decât Morticia, din punct de vedere cromatic ceasul meu merge la absolut orice.

În același timp, oamenii care se așteaptă să fiu punctuală s-au asigurat că o să mă uit atât de des la ceasul meu preferat încât o să știu întotdeauna măsura timpului.

Purtarea acestei bijuterii a dus și la un moment interior de aha, deci asta era! De când îl port, am realizat că cel mai de preț lucru pe care îl pot face cadou oamenilor dragi mie este timpul meu.

Sigur, ajută întotdeauna și surprizele pe care le ofer (cel mai des haine și accesorii, între noi fie vorba), dar dincolo de toate acestea, prezența fizică este foarte importantă.

În mod cert poți fi disponibilă la telefon, pe mail, pe messenger, prin text, emoji și cod Morse, dar nimic nu se compară cu momentele în care poți fi alături de oamenii pe care îi iubești atunci când aceștia au nevoie de tine sau își doresc doar să se bucure de compania ta.

Tuturor ni se pare că avem la dispoziție tot timpul din lume, dar acest lucru este o iluzie mai efemeră decât realizăm, cred, toți.

Amânăm întâlnirile cu oameni dragi cât de des putem (știți că așa e!), suntem prea obosiți uneori, prea fără chef, cu scuzele parcă prea pregătite. Ușor, fără să ne dăm seama, apare o distanță de care nu suntem conștienți decât atunci când sună o alarmă, metaforică sau nu. De aceea, vă invit ca înainte de orice altceva să le oferiți oamenilor pe care îi iubiți timp din timpul vostru. Așa cum vă ziceam mai sus, are prostul obicei să ne scape printre degete și meteahna de a nu se mai întoarce.

