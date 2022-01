Rucsacurile sunt nu numai despre practicalitate, ci și despre design. Dacă în trecut scopul lor era strict să te ajute să îți cari lucrurile, fără să mai conteze aspectul, acum rucsacurile sunt o completare a unei ținute, indiferent de stilul său, exact ca o geantă.

Spre deosebire de geantă, rucsacul oferă avantajul confortabilității, dar și un spațiu mai generos, găzduind lucruri care într-o geantă este posibil să nu aibă loc. În plus, rucsacul poate avea mai multe buzunare funcționale.

Iată o listă a ultimelor tendințe în materie de rucsacuri, ținând cont de moda din 2022.

Rucsacurile din piele naturală

Anul acesta se pune accent pe sustenabilitate, deci pe utilizarea materialelor ecologice sau a celor care durează ani și ani. La această categorie se încadrează și rucsacuri din piele naturala. Pielea este extrem de rezistentă, iar un articol întreținut corespunzător poate fi lăsat și generației ce urmează. Rucsacurile din piele naturală Zevo sunt extrem de versatile și variate. Astfel poți alege modele care să se potrivească ținutelor casual, dar și elegante.

Rucsacuri în culorile anului

Culoarea anului desemnată de institutul Pantone este Very Peri, o superbă nuanță de albastru cu subtonuri de violet și roșu. Însă, nu este principala vedetă. Anul acesta se poarta nuanțe cât mai îndrăznețe, printre care și verde, galben, roșu, albastru, portocaliu. Se caută nuanțele intense, dar dacă nu îți plac pot apela la variații mai pale. Zevo te așteaptă cu o mulțime de rucsacuri colorate și vesele care să-ți completeze ținutele în nuanțe neutre, în tonuri calde sau clasicele combinații de alb, negru și griuri. Va fi acel accesoriu cu care te vei face remarcată.

Puțin glam n-a rănit pe nimeni

Cine spune că rucsacurile elegante nu sunt și practice? Adevărul este că la un rucsac printre cele mai importante lucruri este funcționalitatea, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la eleganță. Rucsacul este un însoțitor de călătorie excelent, fie că este vorba de mediul urban sau natură. Trebuie să fie confortabil, să fie rezistent și suficient de ușor pentru a nu te durea spatele, dar să aibă și acel design glam pentru a te simți încrezătoare și atractivă. În plus, în acest an minimalismul este la putere în mai multe domenii, deci cu cât un rucsac are un design mai simplu, cu linii curate, cu atât mai bine. Apropo, se poartă tot ce e shiny, deci dacă îți place să aduci un pic de strălucire outfiturilor tale, Zevo te așteaptă cu o mulțime de modele cu aspect metalizat.

Rucsacurile 2 în 1

În 2022 se optează pentru lucrurile multifuncționale. Pasul pe care-l facem de la o geantă la un rucsac este pentru simplul motiv că ne dorim mai mult confort. Însă, ce-ar fi să-ți spun că există rucsacuri ce pot fi purtate și ca geantă? Probabil te vei bucura ca un copil. Astfel de rucsacuri sunt cool, potrivite pentru sufletele mereu tinere. Când ai nevoie de confort ajustezi bretelele și voila, ai un rucsac! Când vrei o geantă elegantă faci la fel. Astfel faci și economie financiară, deci e win-win pentru tine!

Descoperă pe zevo.ro genți și rucsacuri din piele naturală de o calitate excepțională ce te vor însoți în multe dintre aventurile tale.

