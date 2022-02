501: Numarul care a schimbat totul

Anul viitor, Levi’s va incepe celebrarea a 150 de ani de la lansarea acestui icon global, unul care a cunoscut multe iteratii de-a lungul istoriei sale lungi si ilustre.

comunicat de presa

Anul viitor, Levi’s va incepe celebrarea a 150 de ani de la lansarea acestui icon global, unul care a cunoscut multe iteratii de-a lungul istoriei sale lungi si ilustre. Prezentand o inchidere cu nasturi si picior drept, desi Red Tab este modelul de baza, in fiecare an vede un nou fit, usor reinterpretat al originalului 501 pentru a coincide cu situatia culturala si stilistica actuala. Anul acesta, pentru a profita de confortul inspirat din anii '90, avem in prim-plan blugii Levi's 501 din anii '90. Cu un fit mai relaxat pe fund si picior, acest Levi’s 501 surprinde perfect acea atmosfera de la sfarsitul anilor ’90, atunci cand a purta ceva mai lejer – chiar si putin larg – iti oferea atitudinea ideala.

Pentru a celebra trecutul, prezentul si viitorul acestei piese iconice indragite de tot globul – si pentru a ajuta la lansarea celei mai recente editii, 501 '90 – Levi's a colaborat cu sapte vizionari ale caror povesti intruchipeaza perfect spiritul originalului 501, unde fiecare vine cu o perspectiva unica care imbratiseaza schimbarea necesara pentru a inspira dezvoltarea si evolutia personala. Prezentat in campanie – si aratand stilul versatil al originalului 501 si al lui 501 din anii ’90 – este inovatorul, actorul si producatorul hip-hop Kid Cudi ; artist, designer si arbitru cultural Tremaine Emory ; inovator sonic si membru fondator al legendarului Beastie Boys , Mike D ; modelul iconic Nathan Westling ; model, director creativ si inovator de stil Gia Seo ; stilist, creatoare de gusturi vestimentare si prima femeie de culoare care a stilizat o coperta a revistei Vogue, Gabriella Karefa-Johnson ; si model, muzician si membru al trupei punk The Paranoyds, Staz Lindes .

„ Originalul 501 este o adevarata piesa iconica de aproape 150 de ani. Este o piesa de baza in dulapul tuturor si reprezinta acea panza goala perfecta pentru stilul individual si exprimarea de sine. Pentru aceasta campanie, am facut echipa cu sapte pionieri care sunt renumiti pentru ca reusesc sa depaseasca limitele si traiesc vieti autentice alimentate de creativitate si originalitate. Acestia intruchipeaza spiritul de aspiratie pentru care Levi’s 501 este renumit.” – Karen Riley-Grant, director de marketing Levi Strauss & Co.

In mai 1873, Levi Strauss & Co. a primit oficial un brevet pentru niturile de cupru de pe „salopetele" lor de denim albastru. Desi nu avea sa-si dobandeasca faimosul numar de lot pentru inca cativa ani, Levi’s 501, impreuna cu schita pentru blugii albastrii din denim, s-au nascut oficial. Ceea ce a inceput ca o piesa de imbracaminte de lucru fabricata din material extrem de durabil, pana la mijlocul secolului al XX-lea avea sa devina una dintre cele mai emblematice piese vestimentare realizate vreodata.

O insigna a rebeliunii tineresti, un element de baza al stilului casual, o panza pentru auto-exprimare creativa – blugii originali 501 reprezinta totul pentru toti oamenii. Dar, mai presus de toate, este un catalizator care a schimbat modul in care privim hainele. Ne-a ajutat sa intelegem ca un singur articol ar putea fi rampa de lansare pentru stilul semnatura al unei persoane. Fie ca este purtat pictat si personalizat, in stilul anilor '80, decolorat si subtire, rupti si largi in stilul grunge al anilor '90, sau in acel stil „imprumutat” de la tati, Levi’s 501 transcende tendintele si a reprezentat stilul cool si fara efort de-a lungul generatiilor.

„ Cu denimul, nostalgia poate fi atat o sursa de confort, cat si de stil. Ne dorim sa surprindem prin intermediul noilor 501 '90 acea pereche de blugi preferata din trecut care isi insuseste aspectul vintage, dar intr-o versiune fresh si moderna, adaptata zilelor noastre. Este inspirat din felul in care oamenii purtau 501-urile noastre la sfarsitul anilor '90. Putin mai relaxat, cu talie medie si cu cantitatea perfecta de lejeritate – usor, fara efort si cool.” – Karyn Hillman, director de marketing Levi Strauss & Co.

Din 1873, Levi’s 501 nu s-a demodat niciodata. Si nici nu se va intampla.

Campania „501: Numarul care a schimbat totul” se lanseaza pe 1 februarie.

Vizionare placuta