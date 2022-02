Levi’s combina confortul si stilul pentru Primavara/Vara 2022

Este o colectie optimista, orientata spre viitor, plina de distractie si culoare, care se inspira din stilul casual si expresiv al anilor 1970, dar privita prin prisma anilor '90.

comunicat de presa

Este imposibil sa stim cum va arata viitorul, dar in cel mai bun caz poate fi o combinatie intre ceea ce am invatat si ceea ce asteptam cu nerabdare. Pentru Levi’s Primavara/Vara 2022, asta inseamna un amestec de bucuria de a fi in sfarsit impreuna si de a pastra confortul unei zile linistite acasa.

Modul in care se realizeaza este printr-un amestec de stiluri, siluete si tesaturi moi si confortabile, combinate cu un look casual dar sofisticat, care nu va arata iesit din comun in aer liber. Este o colectie optimista, orientata spre viitor, plina de distractie si culoare, care se inspira din stilul casual si expresiv al anilor 1970, dar privita prin prisma anilor '90. Este putin mai lejer, putin mai larg si cu putin mai multa atitudine, dar fara sa scape din vedere mostenirea Levi’s.

Femei

Pentru femei, acest sezon se refera la crearea de piese elegante si casual, care intruchipeaza atat confortul acasa, cat si stilul unei vieti vibrante afara. In timp ce topurile devin din ce in ce mai stramte si mai indraznete, pantalonii devin mai largi si mai aerisiti, pantalonii capata un caracter mai lejer, cu o croiala relaxata care aminteste de stilurile anilor 90. Dupa o perioada lunga de timp petrecuta in interior, primavara 2022 este despre a aduce acel confort de acasa in lumea exterioara. Este o abordare care imbina frumusetea cu libertatea de exprimare.

Vorbind despre inspiratia anilor ’90, cea mai mare veste pentru colectia pentru femei Levi's din acest sezon este introducerea noului Levi’s 501 ’90s. Cu o potrivire lejera la solduri si picioare, modelul 501 '90s ofera o silueta mai relaxata decat traditionalul 501, dar care nu devine prea larg. Se aseaza chiar sub talie si ofera un fit elegant, dar mai lejer, care poate fi purtat atat intr-o marime mai mica cat si mai mare, in functie de modul in care doresti sa ii porti. Disponibili intr-o gama de nuante care prezinta finisajele uzate inspirate de look-urile vintage populare din acea vreme, este practic perechea preferata de 501 din acea epoca in care fit-ul larg era simbolul stilului cool.

Primavara ’22 include, de asemenea, mai multe optiuni de la Levi’s Red Tab Sweats atat pentru barbati, cat si pentru femei si reprezinta cele mai bune piese de trening ce le poti purta acasa, dar care se transforma intr-o tinuta casual in aer liber. Stilurile au o tesatura French terry de categorie grea, super moale, in diverse nuante, si sunt disponibile intr-o silueta supradimensionata, care ofera un stil lejer si confortabil.

Barbati

Pentru barbati, primavara 2022 se refera la explorarea intersectiei articolelor de imbracaminte pentru barbati si cele utilitare, cu accent pe fit-uri mai largi si siluete relaxate. Inspiratia a venit din stilul anilor 1980 si ’90, cu topuri mai mari si mai largi asortate cu un blug 501 sau chiar un pantalon mai larg si mai lejer. Este o miscare dincolo de influenta stilului streetwear, ce prezinta un look si un fit care se inspira din trecut pentru a crea ceva nou si elegant pentru prezent.

Versatilitatea este, de asemenea, un element cheie pentru colectia de barbati, ce prezinta un amestec cu de toate, de la blugi la popularul Levi’s XX Chino, la o gama extinsa de piese de trening Levi’s Red Tab. Alaturi de clasicele Levi’s 501 si 501 ’93, in acest sezon se relanseaza 501 Taper pentru barbati, care prezinta toate elementele lui 501, dar care prezinta un picior conic. Finisajele din denim, de asemenea, sunt inspirate din anii ’80 si ’90, cu o gama de nuante stralucitoare de indigo, care arata ca acea veche pereche de pantaloni preferata.

Dincolo de blugi, Levi’s XX Chino se extinde pentru a include un Slim Taper, un Standard Taper, un Relaxed Taper si un Classic Straight, toate fiind vopsite inainte de coasere pentru a le oferi o culoare grozava care arata mai bine odata cu varsta. Este cea mai versatila si mai eleganta optiune, ca sa nu mai vorbim de confortabila, atunci cand cauti ceva care sa stea intre denim si trening. Vorbind despre treninguri, Levi’s Red Tab Sweats nu numai ca maximizeaza confortul, ci si flexibilitatea garderobei datorita unei game mix-and-max de bluze, hanorace si pantaloni, inclusiv noii pantaloni de trening fara snur si pantaloni scurti.

„Pentru primavara 2022, am creat design-uri pentru viitor, fara sa stim cu adevarat cum va arata viitorul. Am vrut sa luam cele mai bune elemente din ceea ce am invatat în ultimul an si sa le combinam cu entuziasmul de a reveni la viata normala de afara. Asa ca am combinat aceste doua lucruri - cele mai bune piese pentru a sta in casa cu cele mai bune pentru afara. Este confortul combinat cu un stil care arata intotdeauna grozav.” – Jill Guenza, vicepresedinte design pentru f imbracaminte pentru femei Levi’s, Strauss & Co.

