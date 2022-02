MODIVO prezinta campania Celebrate Yourself si ne incurajeaza sa ne iubim unicitatea

In campania "Celebrate Yourself", personajele apar in tinute colorate, inspirate de o abordare pozitiva a vietii.

Campania energica a MODIVO celebreaza acceptarea de sine si promoveaza self-love-ul. In cadrul sedintei foto, personaje de o frumusete unica ne conving ca a aprecia trasaturile fizice considerate in mod obisnuit anormale este cheia pentru a te iubi pe tine insuti.

Pentru cea mai recenta campanie, marca MODIVO a invitat personaje care se remarca prin frumusetea lor hipnotizanta. Multibrandul redefineste notiunea de canon de frumusete, astfel ca in sedinta foto energica, modelele se exprima prin celebrarea stilului lor unic. In acelasi timp, ele subliniaza mesajul principal al campaniei - iubeste-te pe tine insuti si apreciaza-ti unicitatea.

Inainte aveam complexe in legatura cu urechile mele proeminente, dar astazi le apreciez originalitatea si ma bucur ca arat asa cum arat", spune Janek. Pentru el, acceptarea trasaturilor care il faceau diferit de colegii sai a fost un punct de cotitura. Le-a transformat in semnele lui distinctive, ajungand astfel sa se iubeasca pe el insusi. Mi-a placut faptul ca nu toata lumea priveste lucrurile la fel ca ceilalti, ceea ce da un anumit sentiment de unicitate si de incurajare in momentele dificile - spune Paweł si adauga: Cel mai important lucru este sa iti stingi criticul interior si sa te tratezi ca pe cel mai bun prieten al tau. Eroina actiunii, Magda, rezuma - Self-love-ul este o persoana care se accepta pe sine si personalitatea sa, cu toate avantajele si dezavantajele sale, si transfera acest lucru celorlalti, care pot percepe defectele lor ca pe ceva special.

In campania "Celebrate Yourself", personajele apar in tinute colorate, inspirate de o abordare pozitiva a vietii. Fiecare personaj are un impact asupra modului in care se vede pe sine si cum vrea sa fie perceput. Fiind un multibrand cu o gama larga de articole vestimentare si accesorii, MODIVO ofera posibilitatea de exprimare prin intermediul imbracamintei pe care o porti. Pe modivo.ro, fiecare va gasi ceva in care sa se simta confortabil, ceva care sa sublinieze punctele forte ale siluetei sale sau sa evidentieze trasaturile de care este cel mai mandru.

Intotdeauna punem Omul pe primul loc in activitatile noastre. - spune Aleksandra Szol, director E-commerce si Marketing MODIVO. Ceea ce conteaza pentru noi este ca Tu sa te simti bine, iar MODIVO este unul dintre instrumentele care te poate ajuta sa atingi acest obiectiv. Pentru campania "Celebrate Yourself", am invitat oameni exceptionali care se identifica cu valorile cheie ale marcii. Diversitatea este o calitate pe care o sarbatorim. Asadar, incurajam oamenii sa fie ei insisi si sa renunte la teama de a iesi in evidenta. Unicitatea merita subliniata! Fiecare om este inspirational, fiecare in felul sau unic, si asta face lumea frumoasa. Prin aceasta ultima campanie dorim sa ii incurajam pe toti sa se iubeasca pe ei insisi, sa-si vada unicitatea si sa o impartaseasca cu ceilalti. Sunt fericita si onorata ca MODIVO, pe langa faptul ca este o sursa de inspiratie in materie de moda, este si o platforma de exprimare si de pretuire a valorilor care sunt importante pentru fiecare dintre noi.

In cadrul campaniei "Celebrate Yourself", MODIVO a intrat in colaborare cu brandul international Chantelle, ale carui produse pot fi gasite in oferta multibrandului polonez. Brandul francez valorifica diversitatea, iubirea de sine, incluziunea si pasiunea pentru moda de inalta calitate, pe care o subliniaza la fiecare pas. De asemenea, brandul doreste sa incurajeze femeile prin colectiile sale sa creada ca fiecare dintre ele este absolut unica. Lenjeria intima a brandului francez, printre altele, a fost folosita intr-o sedinta foto de catre protagonistele campaniei "Celebrate Yourself", demonstrand ca oricine se iubeste pe sine si isi recunoaste unicitatea este frumos.

Vizionare placuta