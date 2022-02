Articole care nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba in acest sezon

Ti-am pregatit o lista de articole vestimentare alaturi de care poti crea cele mai inedite outfit-uri ce vor fura privirile in acest sezon.

Pe masura ce vremea calda incepe cu pasi repezi sa-si faca simtita prezenta, diversificarea pieselor din garderoba este un must in acest sezon schimbator, insa care iti va permite sa scoti creativitatea stilistica la iveala prin alaturarea diverselor texturi si culori. Straturile de haine vor fi exact semnatura de care ai nevoie pentru a face fata cu brio atat zilelor mai calduroase, cat si celor friguroase. De aceea, ti-am pregatit o lista de articole vestimentare alaturi de care poti crea cele mai inedite outfit-uri ce vor fura privirile in acest sezon.

Blugi Levi's 501® 90’s

Orice garderoba are nevoie de o piesa statement si versatila care sa se potriveasca perfect in nenumarate combinatii, motiv pentru care blugii originali Levi's 501® 90’s sunt nelipsiti din colectia tuturor iubitorilor de denim. Un model clasic, inspirat din anii 90’s, sunt perfecti atat in outfit-uri casual cat si in cele mai elegante, alaturi de bijuterii statement si o geanta pe masura. Gaseste-i in magazinele Levi's.

Geaca de blugi Original Trucker Levi's

Completam seria recomandarilor din denim cu o geaca asortata, care se potriveste perfect in tinute full denim, insa nu se da in laturi de a straluci nici atunci cand complementeaza texturi si culori diferite datorita versatilitatii sale care ofera atat stil, cat si confort in perioada de tranzitie intre anotimpuri. Gaseste geaca originala in magazinele Levi's.

Pantaloni din imitatie de piele Karl Lagerfeld

Trendurile anului 2022 se anunta a fi invadate de culori, asa ca o piesa statement este necesara in tinutele tuturor pasionatelor de moda. Acest articol de un visiniu bogat este suficient cat sa dea viata tinutelor, fiind destul de puternic pe cont propriu, fara a mai depinde de alte accesorii pentru a le scoate in evidenta. Este o piesa in care merita sa investesti, fiind potriviti atat in tinute casual, la birou, sau chiar la o cina nocturna. Descopera perechea pe modivo.ro

Sandale Pollini

Cine spune ca nu putem forta zilele de primavara cu o pereche deosebita de sandale negre care sa poata fi integrate in orice tinuta? Noua ne-au facut cu ochiul cele de la Pollini din imitatie de piele, ce prezinta un toc gros ce te ajuta sa-ti pastrezi confortul, si o bareta impletita care transforma orice tinuta simpla in una de efect indiferent de ocazie. Gaseste-le pe epantofi.ro

Geanta Levi's cu animal print

Animal print-ul pare sa devina un element atemporal, fiind nelipsit din trenduri si deseori regasit in garderobele fashionistelor. Daca nu stii cum sa-l incluzi in outfit-ul tau, alege sa-ti accesorizezi tinuta cu o geanta tip shopper de la Levi's pe care sa o poti asocia unei game largi de tinute, iesind astfel din tipare intr-un mod chic si elegant. Descopera geanta in magazinele Levi's.

Edie Swing Trench Coat de la Levi's

Trench coat-ul este o piesa esentiala in era moderna, fiind un element care aduce eleganta si stilul in orice tinuta. Intr-o culoare atipica dar de efect, ce pune silueta in evidenta, acest trench galben-mustar este o investitie inteligenta, in special in acest an in care culorile par sa fi pus stapanire pe trenduri. Descopera-l in magazinul Levi's.

Pijamale Victoria's Secret Mad for Plaid

De ce sa te multumesti cu pijamale simple cand poti pastra eleganta si stilul chiar si pe timpul noptii? Astfel, incheiem seria recomandarilor cu niste pijamale sexy verzi, din modal, tipice Victoria's Secret, care iti ofera confortul mult visat fara a renunta la stilul feminin. Gaseste-le in magazinul Victoria's Secret din Baneasa Shopping CIty.

Vizionare placuta