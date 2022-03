Levi’s, maestul confortului, iti prezinta treningurile pentru Primavara/Vara 2022

Confortul si tinuta atletica au revenit in forta in ultimul an, iar la intersectia dintre acestea se afla treningul perfect.

Pentru Levi’s, asta inseamna treningurile Red Tab pentru barbati si femei.

Piesele din acest sezon de treninguri Red Tab imbratiseaza stilul larg, cu umerii cazuti din anii 1990, si sunt confectionate dintr-un Terry francez greu, incredibil de moale, si vine atat in varianta vopsita dupa ce articolul a fost cusut, cat si in varianta vopsita inainte de coasere, pentru a permite o gama larga de culori. Cu prima varianta ai parte de acel aspect vintage al unui set preferat de trening ce a fost purtat mult timp, iar cu a doua ai parte de o culoare saturata care poate adauga luminozitate garderobei tale.

In acest sezon, modelele se extind in gama Red Tab Sweats pentru a include pantalonii de trening si pantaloni scurti mai largi. Si, cel mai important, intreaga colectie poate fi inca purtata ca seturi intregi sau ca piese individuale pentru a va condimenta stilul casual. Este modalitatea perfecta de a maximiza flexibilitatea pe care o ofera stilul de viata de astazi. Este cel mai bun trening cu care poti lucra de acasa, dar care se poate transforma in tinuta perfecta de a fi purtata afara.

„Cazualizarea si confortul continua sa fie importante pe tot globul. In acest sezon, treningurile noastre Red Tab pentru barbati si femei imbunatatesc confortul si stilul, oferind atat un aspect complet, cat si variate optiuni de combinare, inclusiv pantaloni scurti de trening si o multitudine de culori in intreaga colectie. Toata lumea poarta treningurile in moduri diferite si distractive si exista, de asemenea, o multime de asocieri casual-elegant care se pot face pentru a amesteca look-urile si a le mentine fresh.” - Karyn Hillman, director de produs la Levi’s Strauss & Co.

Vizionare placuta