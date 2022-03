10 sfaturi pentru a cumpăra haine de gravide

Cum alegi hainele atunci când ești însărcinată?

1. Când este un moment bun pentru a cumpăra pantaloni de gravide?

Sunteți însărcinată și, dintr-o dată, pantalonii nu vi se mai potrivesc prea bine. Dimineața, totul este bine, dar la sfârșitul după-amiezii și seara, pantalonii încep să vă strângă și ați vrea, în mod ideal, să desfaceți un nasture. Acesta este un moment bun pentru a căuta o pereche de pantaloni de gravide.

S-ar putea să vă gândiți că puteți pur și simplu să cumpărați o mărime mai mare, dar acest lucru nu va atenua senzația de strângere în jurul stomacului, deoarece pantalonii normali pentru femei nu sunt făcuți pentru a se potrivi femeilor însărcinate așa cum sunt pantalonii de gravide. Pantalonii pentru gravide sunt concepuți în așa fel încât talia să fie sub stomac și să nu vă apese pe stomac așa cum o fac pantalonii obișnuiți.

2. La ce trebuie să mă uit atunci când probez pantalonii pentru gravide?

Păstrați-vă mărimea normală atunci când încercați haine de gravide. Pantalonii au fost concepuți pentru a se potrivi cu burta dumneavoastră. Atunci când îmbrăcați pantalonii, centura abdominală poate fi purtată peste burtă. Puteți strânge elasticul reglabil din talia pantalonilor și, pe măsură ce sarcina avansează, puteți continua să slăbiți elasticul. Deoarece elasticul reglabil ține pantalonii pe șolduri, întreaga greutate nu se sprijină pe partea superioară a centurii abdominale, astfel încât pantalonii nu se vor lăsa.

După ce ați îmbrăcat pantalonii, mergeți și așezați-vă pe un scaun. Dacă nu simțiți centura pe stomac, înseamnă că este de mărimea potrivită. Dacă simțiți imediat centura pe stomac atunci când vă așezați sau aplecați către acel pătuț de bebe din lemn încercați pantaloni într-o mărime mai mare.

3. Care este diferența dintre skinny fit și slim fit?

Skinny fit este strâmt în jurul picioarelor și gleznelor. Fit-ul slim este strâns în jurul picioarelor, dar mai lejer în jurul gleznelor.

4. Pot purta pantalonii pe toată durata sarcinii?

Cu condiția să aveți o sarcină normală, puteți purta pantalonii pe toată durata sarcinii. Elasticul reglabil înseamnă că puteți începe să purtați pantalonii încă de la începutul sarcinii, deoarece puteți face pantalonii mai mici cu ajutorul elasticului reglabil. Pe măsură ce sarcina avansează, puteți continua să ajustați pantalonii. Oricare ar fi, este cel mai confortabil pentru dumneavoastră.

5. Nu port niciodată pantaloni, trebuie să port pantaloni de gravide acum că sunt însărcinată?

Încercați să vă păstrați propriul stil în timpul sarcinii. Pe măsură ce silueta dvs. se schimbă, este minunat să puteți purta haine de gravide în stilul dvs. propriu, personal. Acest lucru nu trebuie să se schimbe. Dacă de obicei vă place să purtați rochii, cel mai bine este să continuați să faceți acest lucru în timpul sarcinii. Există colanți și jambiere de gravide atractive pe care le puteți purta sub rochii.

6. Pantalonii de gravide se vor întinde?

Pantalonii de gravide se întind întotdeauna într-o oarecare măsură. De aceea, este important să cumpărați pantalonii în mărimea potrivită și nu prea mari, altfel pantalonii se vor încovoia. Atunci când spălați pantalonii, aceștia se vor potrivi din nou perfect. Slăbiți elasticul atunci când puneți pantalonii în mașina de spălat pentru a împiedica întinderea elasticului.

7. Care este avantajul colanților de gravide?

Nu pot să cumpăr pur și simplu o mărime mai mare? Beneficiul colanților de gravide este că sunt concepuți pentru a se adapta la burtica dumneavoastră. La colanții normali, cusătura trece peste burtă. La colanții de gravide, există două cusături de-a lungul burții, astfel că nu există o cusătură care să treacă peste burtă, ceea ce poate fi incomod. În plus, arată mai bine sub o rochie atunci când cusătura nu trece peste stomac.

8. Care este diferența dintre colanții care trec peste stomac și cei care trec sub stomac?

Colanții care trec peste stomac sunt mai potriviți pentru a fi purtați sub o rochie. Deoarece nu există o bandă elastică pe șolduri, colanții nu sunt vizibili sub o rochie. Colanții care trec sub stomac au o bandă elastică sub stomac, care oferă o susținere ușoară și este utilă atunci când nu doriți să purtați prea multe straturi peste stomac.

9. Care este avantajul unei rochii de gravide?

La fel ca multe alte haine de gravide, beneficiul unei rochii de gravide este că panoul din față este mai lung și rotunjit de-a lungul părții inferioare, astfel încât rochia rămâne frumos în poziție și nu se va mișca în sus odată ce veți fi mai departe în sarcină.

10. Și cum rămâne cu cămășile de gravide?

Același lucru este valabil și pentru cămășile de gravide, panoul din față este mai lung și rotunjit de-a lungul părții de jos, astfel încât cămașa vă acoperă frumos burta și nu se va ridica. De asemenea, o cămașă de gravide se potrivește mai bine cu alte haine de gravide, cum ar fi pantalonii. Centura abdominală a pantalonilor de gravide este poziționată sub stomac și va fi vizibilă dacă purtați o cămașă obișnuită. O cămașă de gravide este mai lungă decât o cămașă obișnuită pentru femei și va acoperi centura abdominală în mod adecvat.

Vizionare placuta