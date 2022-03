Intampina primavara cu cele mai feminine topuri Levi's

Colectia de primavara/vara de la Levi's surprinde cele mai feminine modele de topuri care vor deveni cu usurinta vedetele outfit-urilor tale din acest sezon.

Luna martie este un sinonim al schimbarii anotimpului, unde frigul iernii este inlocuit de caldura primaverii, iar nuantele vibrante si pastelate spun adio celor neutre. A venit momentul ca tinutele noastre sa prinda viata prin prisma multitudinii de culori ce par sa acapareze trendurile anului 2022, motiv pentru care colectia de primavara/vara de la Levi's surprinde cele mai feminine modele de topuri care vor deveni cu usurinta vedetele outfit-urilor tale din acest sezon.

Cand spunem primavara, ne gandim la topuri colorate, cu modele inflorate. Posibilitatile pe care aceste tipuri de bluze versatile ti le ofera sunt nelimitate, fiind elementul perfect pentru a oferi un efect feminin unei tinute casual, atunci cand e asociata unei perechi de blugi, dar care poate fi dusa la alt nivel atunci cand tinutei i se adauga, de exemplu, o fusta si o pereche de pantofi cu toc. Astfel, outfit-ul se transforma cu usurinta in unul elegant datorita combinatiei de texturi si modele.

Desi culorile sunt omniprezente in tinutele fashionistelor, nu putem renunta complet la elementele monocrome care iti dau ocazia de a le integra cu succes atunci cand vrei sa pui accentul pe accesorii pline de culoare. Orice garderoba are nevoie de piese basic care sa reprezinte lipiciul ce consolideaza tinutele, insa sunt binevenite modele cu detalii ce le scot din anonimat, fie ele reprezentate de cusaturi atipice, maneci largi sau bufante, materiale fluide sau din denim, asa cum se regasesc in noua colectie Levi's.

Croieli atemporale, modele oversized sau cambrate, imprimeuri florale, maneci bufante si largi, acestea sunt elementele care par sa se regaseasca in tendintele anului 2022, toate privite prin lentile pline de culoare, care vor capta cu siguranta toate privirile indiferent de ocazie. Adu primavara in garderoba ta si descopera topurile feminine in magazinele Levi's.

