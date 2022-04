Anca Mazilu a pus pe picioare o afacere cu 1000 de euro în plină pandemie

Descoperă povestea uneia dintre cele mai curajoase antreprenoare din România

În primăvara lui 2020, viețile noastre s-au schimbat într-un mod în care nu și-ar fi imaginat nimeni niciodată. Pe lângă situația sanitară fără precedent cu care ne-am confruntat, mulți dintre noi au fost puși în fața unor alegeri profesionale greu de imaginat. Cu toate acestea, pandemia a adus și povești frumoase, cu reușite în ciuda șanselor care păreau potrivnice. O astfel de poveste este cea a Ancăi Mazilu, antreprenoarea care a pus pe picioare o afacere cu 1000 de euro în plină pandemie.

1. Cine este Anca Mazilu, omul din spatele brandului?

Anca este o mamă corporatistă, pasionată de croitorie de pe vremea când făcea haine păpușilor, apoi peste ani colegelor de la birou, iar de 10 luni face haine femeilor din întreaga Românie și nu numai.

2. Ai început un business în plină pandemie, atunci când viitorul în

business era cel puțin incert. Ce te-a determinat s ă faci acest pas?

Așa este, momentul era incert, dar pentru mine era singura șansă să acționez pentru că eram în concediu de maternitate. Deja testasem prototiputile și am știut că mai pregătită ca atunci cu greu aveam să mă simt vreodată.

Imi doream de mult timp să fac acest pas, dar nu am avut curajul necesar. După ședințele de coaching în care am pus planul de lansare pe hârtie și am vizualizat de nenumărate ori business-ul am știut că este un singur drum, acela de a-l pune în practică.

3. Atunci c â nd oamenii se g â ndesc s ă devin ă antreprenori, primul

impediment este suma necesar ă pentru investi ț ia ini ț ial ă . Cu toate

acestea, tu ai î nceput un business cu 1000 de euro. Cum ai fructificat

un astfel de buget?

Bugetul a fost un mare blocaj și pentru mine mult timp, doar că am învățat că atunci când îți este frică de ceva este necesar să îți faci un plan de acțiune pentru a contracara fiecare potențial pericol, minimizand consecințele negative. Am învățat ca :

O direcție clară a scopului iti dă mult curaj

Organizarea buna scade considerabil frica pentru ca te ajută să te simți în control

Așadar, a m început cu 1000 euro, banii din contul de economii al băiatului meu, Tudor, pe care i-am alocat astfel:

600 euro pentru materiale. Mare parte din țesături au fost folosite pentru a testa prototipurile până am ajuns la produsul final cu care am fost la sedința foto.

150 euro ședință foto

50 euro - etichete cu brandul Clothes with love pentru fiecare produs

200 euro cutii pentru ambalajul produselor și accesoriilor aferente

0 euro - Logo - am avut noroc să mi-l facă un prieten pro bono 

4. Cum crezi c ă te-a ajutat bugetul limitat ș i ce ai fi f ă cut diferit

dac ă ai fi avut la dispozi ț ie o sum ă mai mare?

Bugetul limitat m-a ajutat să fiu creativă și să caut soluții pentru o promovare organică, să caut colaboratori în loc să am proprii angajați. Am înțeles că pandemia a creat mediul oportun pentru creștere organică având în vedere că totul s-a mutat în online și toată lumea s-a adaptat să facă shopping într-un mediu virtual.

Dacă aș fi avut un buget mai mare aș fi construit puțin diferit structura business-ului, însă realist un buget mare vine și cu riscuri asumate mai mari. Revenind, dacă aș fi avut un buget mai mare :

aș fi început cu propriul atelier, în prezent colaborez cu un atelier care a devenit cumva parte din familia mea și din business.

aș fi făcut campanii de marketing cu o echipă specializată în loc să ma axez doar pe propriile puteri pentru o creștere strict organică

aș fi ales țesăturile direct de la producător .

aș fi ales să am o echipă de lucru, ceea ce incă îmi doresc foarte tare.

5. Dac ă ar fi s ă rezumi experien ț a ta de p â n ă acum î n antreprenoriat î n

3 cuvinte, care ar fi acestea?

Pasiune, curaj, organizare.

6. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit din punct de vedere

profesional?

Investește in SEO. Am 2 luni de când am început timid să optimizez site-ul din punct de vedere SEO și fac asta cu ajutorul unei prietene, abia de 1 lună am înțeles care este importanța pe termen lung și cât de mult stabilizează acest lucru business-ul.

7. Ce exemple de do&don't do ai pentru oamenii care vor s ă porneasc ă pe

drumul antreprenoriatului?

Do

ascultați-vă instinctul și lucrați pe cât posibil cu specialiști din diverse domenii, fie că sunt coach, consultanți, terapeuți, etc.

aderați la grupuri de antreprenori pentru că veți găsi multe idei mișto care să vă inspire.

faceți un plan realist ca să știți cam în cât timp ați putea deveni profitabili. Spun asta pentru că este ușor să cazi în capcana nerăbdării pentru un profit imediat, insa un business sustenabil pe termen lung presupune timp, perseverență, pași mici dar siguri.

Don't

nu-ți pierde speranța atunci când nu îți iese ceva. Ai răbdare cu tine si caută să vezi ce oportunitate se întrezărește chiar si atunci cand pare ca nu e niciuna la orizont.

Vizionare placuta