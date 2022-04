PENTRU TINE – noua campanie Deichmann prezinta calatoria vietii

"PENTRU TINE" urmeaza pasii diferiti pe care ii facem de-a lungul vietii, fie ea prima aventura, prima dragoste, primul apartament, sau chiar nunta.

Mesajul principal al noii campanii este reprezentat de o serie de imagini nonsalante, ce transmit faptul ca DEICHMANN are perechea perfecta pentru fiecare moment al vietii. In noua campanie de primavara/vara intitulata "PENTRU TINE", liderul de piata isi prezinta portofoliul cuprinzator de pantofi casual si sport, sneakers, sandale si slapi pentru sezonul cald.

"PENTRU TINE" urmeaza pasii diferiti pe care ii facem de-a lungul vietii, fie ea prima aventura, prima dragoste, primul apartament, sau chiar nunta. „Noi insine initiem fiecare pas in viata, dar cel mai bun lucru este ca nu o facem singuri. Experimentam atat de multe momente alaturi de alti oameni. Uneori doar pentru o clipa, alteori pentru intreaga viata. Calatoria ta incepe aici si acum - asta e ceea ce vrem ca aceasta campanie sa arate. Indiferent daca te pregatesti sa faci pasi mici sau un salt mare in necunoscut – DEICHMANN are perechea perfecta pentru tine”, a explicat Marcel Nawrath, Head of Marketing DEICHMANN.

Campania DEICHMANN pentru primavara/vara este plina de culoare si descrie momente autentice din viata reala. „In ultimele campanii "Wherever You Go", ne-am concentrat pe o varietate de activitati pe care le facem pe parcursul vietii. In campania "PENTRU TINE" ne concentram asupra oamenilor insisi. Evidentiem diferite momente si fatete personale ale vietii. Unele sunt comice, altele serioase, dar toate sunt pline de dragoste si afectiune pentru prieteni si familie”, a continuat Nawrath.

„ Actuala campanie evidentiaza segmente variate ce reprezinta ideea sustinuta de DEICHMANN: o gama larga de marci si produse pentru intreaga familie la cele mai bune preturi. "PENTRU TINE" uneste sportul, timpul liber, functionalitatea, moda si calitatea, conturand versatilitatea gamei in diverse momente ale vietii”, a explicat Sabine Zantis, Chief Mk Officer DEICHMANN.

Campania are trei categorii ce reprezinta gama cuprinzatoare de pantofi de marca, perfecte pentru intreaga familie. SPORT – Adidas, Nike, Fila si Puma. MODA – sneakers Elefanten, Bench, Skechers si Esprit, plus stilurile Graceland, Catwalk si Venice. SEZON – sandale si slapi de trekking la moda de la Adidas, Puma, Fila, Bench si Graceland.

Descopera colectiile in magazinele Deichmann din tara si in online shop pe deichmann.com

Vizionare placuta