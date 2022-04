TOMMY HILFIGER LANSEAZĂ UN PODCAST PENTRU A EVIDENȚIA CONTRIBUȚIILE CULTURALE ALE COMUNITĂȚII DE CULOARE ADUSE ÎN MODĂ

„The Invisible Seam: Unsung Stories of Black Culture and Fashion” („Cusătura invizibilă: povești necunoscute ale culturii și modei comunității de culoare”), găzduit de Kimberly Jenkins - fashion educator - explorează momentele din istorie în care americanii de culoare au cerut respect, au contestat normele, au construit o comunitate și și-au imaginat viitorul - toate acestea prin intermediul a ceea ce purtau.

Tommy Hilfiger anunță lansarea unei serii podcast în cinci părți, intitulată The Invisible Seam: Unsung Stories of Black Culture and Fashion, care caută să aducă în centrul atenției contribuțiile culturii și comunităților oamenilor de culoare care altfel au fost trecute cu vederea, și astfel să extindă discursul narativ din jurul istoriei modei americane. Seria a fost dezvoltată prin programul People’s Place de la Tommy Hilfiger, în parteneriat cu The Fashion and Race Database și Audacy’s Pineapple Street Studios. The Invisible Seam a fost lansat pe 20 aprilie 2022, și săptămânal, în fiecare Miercuri până pe 18 mai, va fi lansat un nou episod. Ascultă trailer-ul și urmărește podcasturile aici.

„Cu toții suntem responsabili în conturarea unui viitor care este cu adevărat echitabil pentru creativii BIPOC”, a spus Tommy Hilfiger. „Este incredibil de semnificativ faptul că unele dintre cele mai notabile voci din modă s-au reunit pentru a da viață acestui podcast. Este un pas necesar pentru a admite, recunoaște, împărtăși și sărbători contribuțiile oamenilor de culoare în definirea modei și culturii moderne.”

The Invisible Seam: Unsung Stories of Black Culture and Fashion va prezenta interviuri captivante cu oaspeți experți, inclusiv designeri, academicieni, istorici ai modei, curatori de muzee, stiliști și artiști. Este găzduit de Kimberly Jenkins, consultant, profesor asistent de studii de modă la Universitatea Ryerson din Toronto, Canada și fondator și cercetător principal al The Fashion and Race Database.

„Parteneriatul dintre Tommy Hilfiger cu The Fashion and Race Database este un eveniment semnificativ, deoarece arată ce este posibil atunci când liderii industriei ascultă și colaborează cu aceia dintre noi care facem munca necesară pentru a educa și a susține un sistem de modă mai divers și mai responsabil din punct de vedere social”, a spus Kimberly Jenkins, fondator și cercetător principal, The Fashion and Race Database. „Educația și cercetarea în modă sunt adesea izolate în sistemul modei, așa că sper că alte mărci de modă vor lua notițe din ceea ce Randy Cousin și Tommy Hilfiger People’s Place Program produc împreună cu noi.”

„Când vorbim despre reprezentare și echitate, este important să recunoaștem că istoria modei, așa cum o cunoaștem, rareori descrie poveștile și contribuțiile comunităților BIPOC care au format coloana vertebrală a industriei noastre”, a declarat Randy Cousin, SVP Product Concepts și Programul People’s Place, Tommy Hilfiger. „Munca pe care Kim și echipa ei au făcut-o pentru a aduce istoria marginalizată în prim-plan este atât de crucială și semnificativă și se aliniază cu adevărat cu misiunea noastră pentru Programul People’s Place. Împreună, dorim să amplificăm munca și influența pionierilor necreditați în modă și cultură, atât din trecut, cât și din prezent. Ne dorim ca podcast-ul să fie o resursă de învățare și un mijloc de a crea un dialog suplimentar în jurul schimbării, nu doar în cadrul brand-ului nostru, ci și cu restul industriei.”

Lista de episoade și invitați cuprinde:

20 Aprilie, 2022: NO BLUEPRINT: Prezintă contextul și trasează direcțiile show-ului, având ca invitați pe Jeffrey Banks și Romeo Hunte (Designers), și Ceci (Costume Designer). 27 Aprilie, 2022: RHYTHM & MUSE: O perspectivă asupra modului în care comunitatea hip-hop și-a construit look-ul, situată la marginea unei industrii a modei neprimitoare, înainte ca aceasta să devină universală și căutată precum este astăzi. Cu Monica Morrow și Boz Bradshaw (stiliști), April Walker (designer) și Elena Romero (profesor asistent la Fashion Institute of Technology [FIT] și corespondent TV).

4 Mai, 2022: STATEMENT PIECE: O explorare mai profundă a conexiunilor dintre America Comunităților de culoare și modă, și relația dintre ceea ce purtăm și ceea ce credem. Cu invitații Miko Underwood (Fondatorul și directorul șef de creație la OAK & ACORN), Angela Tate (curator de istorie a femeilor la Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americane), Elizabeth Way (curator asociat la The Museum at FIT) și Richard Thompson Ford (profesor și autor).

11 Mai, 2022: THE BEST, THE BRIGHTEST, THE DRESSED: Acest episod analizează felul în care colegiile și universitățile dedicate oamenilor de culoare au folosit moda pentru a arăta cum cultura oamenilor de culoare este un mozaic și pentru a-i poziționa pe oamenii de culoare americani drept sursă de influență, cu poziție de lideri în alegerile vestimentare ale celor din jur. Printre oaspeți se numără Ceci (Costume Designer), Jasmine Guy (Actriță și cântăreață), Darnell-Jamal Lisby (istoric de modă și curator), Monica L. Miller (profesor și autoare) și Elizabeth Way (curator asociat la Muzeul de la FIT).

18 Mai, 2022: THERE WILL BE NO MORE DOORS: Într-o lume în care arta oamenilor de culoare continuă să fie modelul pentru ceea ce poartă omul obișnuit, privim în viitor pentru inspirație în prezent și ca o modalitate de a înțelege trecutul. Cu Connor McKnight (Designer), Law Roach (Image Architect), Brandice Daniel (CEO și fondator al Harlem's Fashion Row), Randy Cousin (SVP Product Concepts și Programul People’s Place, Tommy Hilfiger), Ade Samuel (Celebrity Stylist), Letesha Renee (Head Designer și Owner AL Eugene Taylor Brand) și Aria Hughes (Editorial Creative Director la Complex Networks). Seria este încheiată de Zairion Lester, un student la modă și designer emergent, care împărtășește o perspectivă de viitor.

Programul People’s Place a fost lansat în iulie 2020, inspirându-se de la primul magazin cu același nume al lui Tommy Hilfiger, pe care l-a deschis în 1969 în orașul său natal, Elmira, NY. Programul amplifică eforturile companiei și dedicarea resurselor în vederea creșterii oportunităților și vizibilității pentru comunitățile subreprezentate din industriile globale de modă și îmbrăcăminte. Platforma acționează în conformitate cu aceste angajamente prin trei piloni – Parteneriate și Reprezentare, Sprijin în carieră & Acces la industrie, și Leadership în industrie – cu obiectivul de a realiza schimbări semnificative și de lungă durată. Pentru mai multe informații despre călătoria de sustenabilitate socială și de mediu a lui Tommy Hilfiger, vizitați sustainability.tommy.com.

