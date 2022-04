Casa de Bijuterii Malvensky aniversează 10 ani de la lansarea pe piață

Casa de bijuterii Malvensky, înfiinţată de către Malvina Cservenschi în 2012, a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 2.8 milioane de euro, fiind astfel în creștere cu 64% față de anul 2020.

Cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate, Casa de Bijuterii Malvensky prezintă clienților săi o locație nouă, o bijuterie arhitecturală cu trei niveluri, pe una dintre cele mai frumoase străzi din București, în care s-a amenajat un nou etaj, dedicat momentelor importante precum căsătoria și logodna.

Totodată, anul 2022 înseamnă trecerea la un nou nivel și în privința creațiilor de bijuterii Malvensky, următorul pas important fiind noile colecții cu diamante, colecție destinată inelelor de logodnă.

Ultimii doi ani au scos în evidență un nou comportament al clienților, dar și noi provocări în rândul companiilor care au fost nevoite să își readapteze strategia de business. În acest sens, decizia Casei de Bijuterii Malvensky de a se muta într-o nouă locație, a reprezentat o mișcare financiară și operațională cheie în planul de business cu atât mai mult, cu cât, schimbarea a avut loc în timpul pandemiei, investiția ridicându-se la aproximativ 500.000 euro.

Pandemia a schimbat comportamentul clientului, acesta alegând investițiile sigure, cu o marjă de risc cât mai mică. Aurul reprezintă o opțiune de investiție sigură atât pentru investitorii experimentați, cât și pentru cei recent intrați în acest domeniu. De-a lungul timpului, aurul și-a păstrat puterea de cumpărare, este durabil și tangibil, iar valoarea sa este incontestabilă. Astfel că în perioada de pandemie, oamenii au ales să cumpere aur, fiind o investiție durabilă, nu doar în perioada de criză.

Următorul proiect important pentru Casa de Bijuterii Malvensky, reprezintă noile colecții de diamante. Un prim pas care a avut loc deja, a fost finalizarea cursurilor GIA, una dintre cele mai importante cursuri ce atestă acreditarea formării în expertiza diamantelor și a pietrelor prețioase, dar și a comercializării de diamante. De această prestigioasă formare și calificare a avut parte boudoire Malvina Cservenschi și întreaga echipă Malvensky, astfel încât să le poată oferi clienților care aleg să treacă pragul boutique-ului, excelență în servicii. Un alt obiectiv major, bifat cu succes, a fost căutarea celui mai bun raport calitate – preț pentru diamante astfel că, la ora actuală, Casa de Bijuterii Malvensky deține cunoștințele și resursele necesare pentru a putea pune la dispoziție clienților, cea mai bună ofertă financiară pentru selecția de bijuterii din pietre prețioase. La acestea se adaugă conceperea celor mai frumoase modele de bijuterii, create de Malvina Cservenschi, în acord cu misiunea companiei de a onora tradiții, foclor și simboluri prin bijuterii cu însemnătate.

În perioada 2020 – 2021, suma totală a vânzărilor provenite atât din mediul online, cât și din magazinul situat în București, a fost de aproximativ 5 milioane euro, astfel că printre cele mai căutate bijuterii din aur se numără brățările cu șnur, urmate de brățările bangle, cerceii, pandantele și lanțurile.

Pentrul anul 2022, Malvesnky estimează o creștere de până la 50%, la acest aspect contribuind noile colecții de bijuterii de logodnă, colecția cu diamante și pietre prețioase, la care se adaugă consolidarea colecțiilor Signature.

La 10 ani de la lansarea pe piață, lucrurile au evoluat, căpătând astfel noi direcții și valențe. Începând de la diversificarea produselor din portofoliu, de la accesorii mici și accesibile și până la produse mai complexe cu pietre prețioase și valoroase și continuând cu conturarea unei misiuni clare, respectiv aceea de a onora tradițiile, cultura, foclorul și simbolurile în bijuterii cu mesaj și însemnătate, tot efortul depus și toate riscurile asumate, au condus către dezvoltarea unui business care livrează pe lângă un produs, o emoție.

„Malvensky este în primul rând un designer, un vizionar și un creator. Eu mă ocup personal să gândesc și să creez fiecare piesă de bijuterie din portofoliul nostru, iar abia după multe teste, trecem în etapa de producție. Consumatorul final vede și apreciază prin loialitate, iar pentru noi investiția în design și în calitatea produselor reprezintă un lucru primordial. Așa a început totul, cu o poveste inspirată din dorințe, nevoi, emoții de dăruit, dar și un mesaj îndrăgit până astăzi: Make a wish and let it happen.” Malvina Cservenschi, fondator și designer Malvensky.

