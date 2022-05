TOMMY ȘI DEE HILFIGER AU PARTICIPAT LA GALA MET 2022

Tommy și Dee Hilfiger au participat la Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Benefit - Gala MET - pe 2 mai 2022 în New York City pentru a sărbători deschiderea expoziției In America: An Anthology of Fashion – a doua dintr-o prezentare în două părți. Expoziția explorează bazele modei americane printr-o serie de expuneri vestimentare ale unor designeri și croitori care au lucrat în Statele Unite de la mijlocul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea. Seara a fost co-prezidată de Ryan Reynolds, Blake Lively, Regina King și Lin Manuel Miranda, împreună cu Tom Ford, Adam Mosseri și Anna Wintour ca invitați onorifici.

CP Alături de Tommy Hilfiger au fost Dee Hilfiger, soția sa, care este designer de modă, Shawn Mendes, cântăreț și compozitor, nominalizat la Grammy, cu vânzări incredibil de bune, și interpretul Anthony Ramos, câștigător al unui Grammy, nominalizat la Globul de Aur și la Emmy. Aducând un design mai sustenabil în prim-plan, look-urile purtate de Hilfiger și de invitații săi au fost realizate folosind materiale extrase din diverse surse de țesături - nefolosite sau surplus, reducând astfel la minimum impactul asupra mediului și risipa în comparație cu producția de textile și ornamente personalizate. Materialele au fost încorporate cu grijă în fiecare look, folosindu-se materiale rămase din sezoanele anterioare, precum și ceea ce se numește vintage deadstock, adică produse noi, nepurtate dar care nu au fost vândute, și materiale reutilizate. Acest aspect vine în continuarea viziunii lui TOMMY HILFIGER ca până în 2030 să devină un brand care nu irosește nimic & îi întâmpină pe toți (Wastes Nothing and Welcomes All). „Fiind un brand care își are rădăcinile în America, este foarte important să recunoaștem și să reflectăm asupra istoriei incredibile care a stat la baza modei americane”, a spus Tommy Hilfiger. „Pentru noi poveștile și moștenirea trecutului depășesc inspirația creativă – ele ne inspiră să continuăm să ne reinventăm și să evoluăm ca brand, astfel încât să avem un scop clar, care să îi inspire pe cei din comunitățile noastre.” Prietenii și fanii brand-ului TOMMY HILFIGER sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind @TommyHilfiger și #TommyHilfiger pe Instagram, TikTok, și Twitter. CINE: Tommy Hilfiger a purtat un smoking personalizat de catifea albastră TOMMY HILFIGER x Denis Frison, închidere cu un singur nasture în față, manșete din mătase gros-grain și căptușeală roșie de mătase din garderoba personală, împreună cu o cămașă tuxedo albă și papion negru de mătase. Look-ul a fost realizat din material tip vintage deadstock. Citeste si: Pe 2 mai Venus a intrat în zodia Berbec. Universul ne cere să ne... Dee Hilfiger a purtat o rochie personalizată TOMMY HILFIGER , tip corset, fără bretele, din lame auriu. Look-ul a fost realizat din material tip vintage deadstock. Shawn Mendes a purtat o jachetă personalizată TOMMY HILFIGER, tip peacoat, cu două fețe, într-o cromatică specifică pietrelor prețioase, din amestec de lână și cașmir, cu căptușeală charmeuse aurie, un smoking bleumarin, cu un singur nasture, din lână fină, cu gât înalt, cu rever din tafta duchesse de mătase și lână, nasturi aurii. și un pulover turtleneck bleumarin din lână fină. Look-ul a fost realizat folosind atât materiale TOMMY HILFIGER din sezonale trecute dar și materiale tip vintage deadstock. Anthony Ramos a purtat un frac alb personalizat TOMMY HILFIGER, reciclat din pânză vintage de vele, o cămașă smoking albă din popelin de bumbac și un papion, combinate cu pantaloni smoking din lână bleumarin. Look-ul a fost realizat folosind pânză de vele reutilizată și materiale tip vintage deadstock UNDE: Muzeul Metropolitan de Artă, New York CÂND: Luni, 2 Mai 2022 PHOTO CREDIT: Getty Images Vizionare placuta Kudika

4 Mai 2022 Echipa Kudika