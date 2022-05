501: Numarul care a schimbat totul

Anul viitor, Levi’s® va celebra 150 de ani de la aparitia iconic-ului 501®, unul dintre cele mai emblematice articole ce exprima o istorie unica.

In timp ce inchiderea cu nasturi, fit-ul straight al piciorului sau tab-ul rosu aflat in zona buzunarului drept din spate reprezinta elemente de baza ale acestui model, 501® evolueaza continuu pe baza curentelor culturale si stilistice actuale. In aceasta primavara, pentru a reveni la confortul pe care multi il cauta in stilul anilor 90, blugii Levi’s® 501® ‘90s pentru femei si pantalonii scurti Levi’s® 501® ‘90s sunt alegerea ideala pentru a fi in tendinte. Cu un fit mai relaxat pentru talie si picior, aceste perechi surprind perfect atmosfera de la sfarsitul anilor 90, cu o croiala lejera ce ofera exact doza de atitudine necesara pentru un stil perfect.

Pentru a sarbatori cei 149 de ani ai acestei perechi de denim iconice, Levi’s® a incheiat un parteneriat cu 5 vizionari ale caror povesti intruchipeaza cu adevarat spiritul 501®, si care printr-o noua campanie, vor aduce un omagiu jeansilor care au inceput totul. Prezenti in campanie – si afisand stilul versatil si longeviv al perechilor de jeansi emblematice 501® Original, blugii si pantalonii scurti 501® 90s si vintage 501® de la Levi’s® Secondhand, sunt actrita Barbie Ferreira din Euphoria, regizorul filmului Nope - Jordaan Peele; designer-ul, artistul, modelul si membrul fondator al grupului legendar A$AP Mob, A$AP Nast; modelul, femeia de afaceri si gazda Youtube, Hailey Bieber urmata de Peggy Gou - DJ de origine coreeana, stabilita in Berlin, dar si artista, producer si icon cultural si, nu in ultimul rand, atletul de origine britanica, filantropistul si activistul pentru copii, Marcus Rashford.

Pe parcursul campaniei, vor fi sarbatorite aceste 5 talente incredibile pline de autenticitate, care aduc in mod continuu o perspectiva unica in tot ceea ce fac. Sunt abordate conversatii intime care mentioneaza anumite momente ce, precum a facut 501® Original pentru Levi’s®, le-au schimbat traiectoria pentru totdeauna si in acelasi timp, vor fi afisate si o serie de imagini captivante care ilustreaza istoriile personale ale fiecaruia, aratand de ce schimbarea este atat de esentiala pentru puterea creativa si adevaratul sine.

Pentru Levi’s®, acel moment de schimbare al brand-ului a venit in luna mai 1873, cand Levi Strauss & Co. au primit oficial un brevet pentru patentarea niturilor de cupru de pe salopetele lor din denim. Desi acest lucru nu avea sa-si dobandeasca faimosul numar de lot pentru inca cativa ani, acesta a fost momentul aparitiei oficiale a design-ului pentru modelul de jeansi Levi’s® 501®. Ceea ce a inceput drept o piesa vestimentara cu o durabilitate remarcabila, pana la mijlocul secolului al XX-lea avea sa devina una dintre cele mai emblematice piese vestimentare realizate vreodata.

Un simbol al rebeliunii tineresti, un element de baza al stilului casual, o panza pentru auto-exprimarea creativitatii - 501® Original poate reprezenta orice lucru pentru orice persoana. Dar mai ales, a schimbat pentru totdeauna modul de gandire asupra hainelor. Ne-a ajutat sa intelegem ca un singur articol poate fi elementul definitoriu pentru stilul personal. In ultimii 150 de ani, oamenii au gasit nenumarate posibilitati sa se exprime prin Levi’s® 501®. O adevarata dovada a atemporitatii, 501® transcende tendintele si demonstreaza ca maiestria autentica nu se demodeaza niciodata.

