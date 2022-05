Pantofii SLINGBACK – cele mai frumoase variante pentru vara

Am selectat de la DEICHMANN cele mai frumoase modele care se inscriu perfect in dress cod-ul colorat de vara si au un pret extrem de avantajos.

Fiecare sezon vine cu o multime de trenduri noi si extrem de atractive. Este aproape imposibil sa faci o selectie obiectiva pentru piesele noi care vor ateriza in garderoba ta, nu-i asa? Am navigat noi printre noutati si cu siguranta aceasta tendinta este imposibil de trecut cu vederea: pantofii slingback, care lasa calcaiul la vedere, sunt fascinanti si feminini la orice varsta. Sunt usor de recunoscut deoarece cuprind glezna cu o curea fina.

De ce influencerii de moda ii iubesc atat de mult? Deoarece se potrivesc perfect zilelor insorite si serilor racoroase cand este poate prea devreme sa purtam sandale. Versatilitatea este un alt motiv pentru care nu trebuie sa iti lipseasca- gasim de la modele comode cu toc mic la variante sexy si indraznete.

Ingrijirea pielii este primul pas pentru a straluci in noile tale slingback, asa ca foloseste scrub-uri si creme hranitoare pentru a evita pielea uscata pe calcaie.

Alege in primul rand tocul si textura care ti se potrivesc, toate intr-o cheie cromatica aprinsa. Roz, lime, galben, turquoise si portocaliu sunt cele mai interesante alegeri, mai ales daca majoritatea tinutelor tale sunt monocrome sau neutre.

Tocul micro sau absolut flat este perfect pentru zilele in care ai de traversat orasul si arata extrem de tineresc alaturi de jeans largi, panataloni evazati sau rochii midii.

Tocurile medii si inalte pun cel mai bine in evidenta tinutele mini si pantalonii care urmeaza fidel linia corpului.

Finisajul lacuit este cel mai seducator, insa trebuie sa arate mereu impecabil – rezerva acest model pentru iesirile unde nu mergi mult pe jos, ca sa ii poti etala fara zgarieturi.

Pielea ecologica mata este de departe cea mai sigura alegere pentru zilele pline de neprevazut si arata perfect in combinatie cu orice tinuta.

Si daca mai ai nevoie de un motiv in plus pentru a-ti achizitiona o pereche de slingback gandeste-te la una din cele mai celebre scene de film in care Marilyn Monroe paseste peste grilajul de la metrou este dezvaluita intr-o suflare o pereche de sandale slingback perfecte.

