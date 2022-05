Sezonul cald este despre exprimarea personalității!

Anul 2022 este momentul când creativitatea depășește orice limite.

Tendințele în modă fac toate referire la culori puternice, care sunt combinate într-o manieră simplistă, oferind un aer elegant și confortabil ținutelor. Astfel, bonprix s-a asigurat că noua gamă de articole vestimentare satisfac gusturile oricărei doamne sau domnișoare, fiind în același timp în tandem cu ultimele trend-uri. Și dacă lucrul acesta e greu de crezut, Elena Gheorghe a avut oportunitate să descopere noua colecție și să-și creeze trei look-uri diferite.

Prima ținută pentru care a optat Elena e o salopetă roșie, simplă, cu o croială pe corp și model suprapus combinată cu o pereche de sandale aurii. Un outfit ideal pentru zilele din timpul săptămânii, în care dorești să te simți elegantă și confortabil în același timp. Culoarea roșie face parte din spectrul culorilor care sunt la mare căutare în acest an, exprimând un sentiment de putere, independență și forță creativă. Pentru a accentua nota de eleganță, pot fi adăugate accesorii din aur.

Mai departe, Elena a ales una din rochiile care alcătuiesc piesele de rezistență ale acestei colecții. Un articol în culoarea mov energizant îmbinat cu un roz pal subtil – combinație care ne duce cu gândul la vremea regalității, când movul exprima putere și un statut deosebit. Modelul rochiei drapate funcționează ca un magnet pentru toate privirile unde vei alege să o porți! Fiind un articol plin de personalitate și efect, acesta nu ar mai trebui accesorizat cu alte articole vestimentare. De aceea, dacă totuși simți că lipsește ceva, poți opta pentru un lănțișor fin din aur sau argint și niște cercei tip șurub asortați.

Și pentru că o femeie adevărată poate să-și construiască o ținută impecabilă din orice culori sau articole vestimentare, Elena ne-a demonstrat cum mono-cromatismul e un trend ce nu dispare de la un an la altul. Un look all black care e adecvat pentru diferite evenimente pe parcursul unei zilei, de la diminețile la job până la seri cu evenimente culturale unde participarea e neapărată. Pentru ca articolele să fie îmbinate perfect, e indicat ca genta sau bijuterile să fie în aceeași tonalitate.

