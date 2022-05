Transforma plaja intr-un podium cu MODIVO. Noile colectii beachwear

Noile colectii pentru ea, pentru el si pentru copii asteapta deja calatoriile de vacanta si zilele pline de soare.

Daca esti i n cautarea unui costum de baie care sa te faca sa arati fenomenal si sa te simti bine, acceseaza modivo.ro. Aici vei gasi cele mai bune marci beachwear, o gama larga de croieli care se potrivesc oricarei siluete si multe accesorii la moda. Noile colectii pentru ea, pentru el si pentru copii asteapta deja calatoriile de vacanta si zilele pline de soare. Transforma plaja intr-un podium si exprima-te cu MODIVO!

Sezonul acesta promite sa fie unul fierbinte in ceea ce priveste tendintele modei de plaja. Designerii de la show-urile Miami Swim Week au demonstrat ca, costumele de baie nu trebuie sa fie doar dintr-o singura piesa sau din doua piese. Colectiile marcilor beachwear de top, disponibile pe MODIVO, au inclus costume de baie cu decupaje si elemente asimetrice. Un hit al spectacolelor care merita o atentie deosebita este monokini. Seamana cu un costum dintr-o singura bucata, dar dezvaluie mai mult din corp. Monokini Twiddle Twister de la Banana Moon este un bun exemplu in acest sens si accentueaza perfect silueta. Totusi, daca preferi croielile mai minimaliste, pe MODIVO vei gasi costume de baie alb e si negre, dar cu croieli diferite. Costumul de baie Seafolly cu efect de decupaj evidentiaza bustul, iar bretelele mai lungi ale modelului Wrap Around pot fi legate in jurul taliei. In acest fel, un costum de baie aparent obisnuit capata un caracter unic.

In ceea ce priveste culorile si modelele, anul acesta ramanem indragostiti de culorile suculente. Portocaliul este culoarea sezonului si se regaseste in colectiile multor marci, precum Tommy Hilfiger Curve si Drivemebikini . Ce ar fi vara fara imprimeurile animaliere si florale? Aceasta combinatie poate parea exagerata, dar e de ajuns sa arunci o privire asupra gamei Guess pentru a te convinge ca este un duo perfect. Fanii tinutelor izbitoare vor adora gama larga de imprimeuri tropicale ale brandului columbian Majji . Noile modele de la Lauren Ralph Lauren au, de asemenea, ceva de oferit, in special costumul dintr-o singura piesa cu croiala dreapta si imprimeu zebra. Daca iti place vibe-ul de surfing, nu uita sa verifici colectiile Roxy, Vans, O'Neill si Femi Stories disponibile pe modivo.ro . Te vor incanta cu functionalitatea si caracterul lor sportiv, precum si cu imprimeurile direct din insulele tropicale.

Nu-ti fie frica sa experimentezi cu moda si cu tendintele actuale. Accesoriile si dotarile suplimentare te vor ajuta sa-ti exprimi si mai mult stilul unic. Unul dintre elementele garderobei de vara care poate fi personalizat in multe feluri este pareo-ul vaporos Seafolly si poncho-ul Liu Jo , plin de flori paradisiace. Joaca-te cu moda si alege din mai multe modele de slapi, flip-flops, palarii de paie si genti de plaja. Acestea sunt, desigur , doar cateva dintre propuneri.

Gama pentru cei mici include costume de baie confortabile care nu limiteaza miscarea in timpul jocului. Baietii vor fi incantati de setul Playshoes , iar fetele de costumul de baie cu volane Mayoral . Imbracamintea de plaja pentru copii este plina de culori si imprimeuri cu personaje de basm. Purtand aceste articole, cei mici se vor simti cu siguranta bine s i confortabil.

MODIVO ofera imbracaminte de plaja de calitate superioara pentru toata lumea, disponibila in multe marimi si croieli. Exprima-te, distreaza-te cu moda si creeaza-ti propriul stil unic chiar s i vara. Alege din peste 650 de marci si 160.000 de produse disponibile pe modivo.ro .

Vizionare placuta