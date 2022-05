Reserved Fete Couture: Celebrarea frumusetii

Colectia Reserved Fête Couture apare din nevoia de a crea tinute exceptionale pentru ocazii speciale.

O colectie de tipul acesta apare de obicei in perioadele pline de festivaluri sau carnavaluri, insa Reserved propune un nou stil, special si uluitor, creat pentru sezonul primavara-vara, care este si acesta plin de evenimente deosebite. Printre acestea se numara si petrecerile din timpul verii, care necesita o abordare mai diferita, un stil pe care nu l-am avea in orice zi. Tocmai de aceea, designerii brand-ului au gandit o altfel de colectie. Acestia au avut capacitatea sa reinventeze clasicele rochii de mireasa, renuntand la stilul clasic in favoarea unui joc de proportii, materiale alternative si cut-uri moderne.

Inceputurile puternice si grandioase conteaza foarte mult. Astfel, propunerile ce insotesc aceasta colectie sunt ample, pline de volanuri, si maneci bufante care pastreaza in acelasi timp o simetrie a proportiilor. O talie accentuata clar, un decolteu tip low-cut, un corset ce se poate ajusta sau maneci suficient de scurte pentru a crea un impact. Colectia Reserved Fête Couture este plina de rochii ce se inspira dintr-o multitudine de tendinte: maxi spectaculoase, midi intrigante si mini nuantate. Ele sunt insotite de compleuri, cum ar fi un set compus din trei articole vestimentare cu design floral, si anume un top scurt, o jacheta tip bolero cu maneci bufante si o fusta. Un alt exemplu ar putea fi un costum de satin in culoarea unui alb murdar care poate fi alternativa perfecta pentru o rochie de nunta.

Reserved propune de asemenea si solutii mai originale – o rochie smarald cu corset ce are un croi inalt si poate fi combinata cu o pereche de colanti, sau o pereche de pantaloni albi cu croi lejer ce poate fi combinata cu o vesta tip low-cut.

Natura a reprezentat una din principalele surse de inspiratie. Drept urmare, sunt prezente culorile fresh ale primaverii care ne duc cu gandul la momentul cand copacii incep sa infloreasca si verdele e din abundenta in jurul nostru – inclusiv prin panza vegetala jacquard, dar si o semnatura abstracta a brand-ului – care evoca asocierea cu florile prin imprimeul culorilor roz si verde si e prezenta pe diverse tesaturi, de la panza rigida jacquard la tulul transparent. Fête Couture are o gama placuta de culori pastelate precum rozul, verdele si albastrul, ce sunt combinate cu accente puternice de fuchsia sau smarald.

Colectia cuprinde si o serie de accesorii tip avant-garde: cercei din stofa ce au rolul sa capteze atentia prin forma de floare, fundite de satin, care pot fi folosite drept brose, accesorii pentru pantofi sau pentru cap (in forma de flori sau funde cu efect de multi-layer oferit de materialul din tul). Fiecare articol vestimentar are o culoare ce corespunde energiei pe care o emana.

Pozele din colectia Fête Couture au fost realizate de fotografele Magda Wunsche si Agnieszka Samsel, in timp imaginea campaniei este Lily Fofana, model care activeaza in industrie de aproape un deceniu. Acest proiect unic si elegant a luat parte in mediul rural, care pune in valoare farmecul tinutelor. Fête Couture ne incurajeaza sa petrecem la maxim in aceasta vara, bucurandu-ne de momentele petrecute intr-o companie deosebita. Frumusetea are o multitudine de perspective, si toate dintre ele ar trebui celebrate. Colectia limitata Fête Couture este disponibila exclusiv online, pe reserved.com/ro.

Vizionare placuta