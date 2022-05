PERSONALITĂȚI FRANCEZE AU PURTAT TOMMY HILFIGER LA CEA DE-A 75-A EDIȚIE A FESTIVALULUI DE FILM DE LA CANNES

Tommy Hilfiger anunță că în cadrul celei de-a 75-a ediții a Festivalului de la Cannes următoarele personalități franceze au purtat TOMMY HILFIGER:

Modelul francez Clara Berry a purtat o rochie din arhivele TOMMY HILFIGER la proiecția filmului „Brother and Sister” (Frere et Soeur)

Regizorul francez Alain Chabat și creatorii digitali Gabriel Rippe, Jonathan Akamba și Just Riadh de asemenea au îmbrăcat ținute ale brand-ului la evenimentele red carpet din cadrul Festivalului.

Modelul francez Chloe Lecareux a purtat o rochie din arhivele TOMMY HILFIGER la Cina APM Monaco.

CINE: Clara Berry a purtat o rochie cu paiete aurii-negre, pene pe umeri și trenă, ce se regăsește în arhivele TOMMY HILFIGER.

Alain Chabat a purtat un costum negru din colecția Menswear TOMMY HILFIGER.

Gabriel Rippe a purtat un smoking bleumarin din colecția Menswear TOMMY HILFIGER.

Jonathan Akamba a purtat un smoking albastru din catifea din arhivele TOMMY HILFIGER.

Just Riadh a purtat un costum de piele verde din arhivele TOMMY HILFIGER.

Chloe Lecareux a purtat o rochie aurie cu o singură mânecă din arhivele TOMMY HILFIGER.

UNDE: (Alain Chabat, Clara Berry, Gabriel Rippe, Jonathan Akamba, Just Riadh)

Palace of Festivals and Conferences

Boulevard De La Croisette

Cannes, Franța

(Chloe Lecareux)

La Môme Plage

Boulevard De La Croisette

Cannes, Franța

CÂND: Vineri, 20 Mai 2022 & Duminică, 22 Mai 2022

FOTO CREDIT CLARA BERRY: Clara Berry IG account & Getty Images

FOTO CREDIT ALAIN CHABAT, GABRIEL RIPPE, JONATHAN AKAMBA, JUST RIADH WEAR: Getty Images, IG of Gabriel Rippe, IG of Jonathan Akamba and IG of Just Riadh

FOTO CREDIT CHLOE LECAREUX: Getty Images

