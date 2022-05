Alina Rachieru, Pineberry: Un antreprenor este, de multe ori, un one man show

Descoperă povestea de succes a Alinei Rachieru

Alina Rachieru se numără printre femeile curajoase din România care au pornit pe drumul antreprenoriatului. Cu o disciplină a muncii formată în mediul bancar și cu o creativitate nativă provenită dintr-o minte vie, curioasă, Alina a pus pe picioare brandul de cămăși Pineberry. Am stat de vorbă cu ea despre provocările antreprenoriatului în România, despre visuri împlinite și despre prețul plătit pentru acestea, la propriu și la figurat.

Cine e Alina Rachieru, omul din spatele numelui Pineberry?

Sunt mama unei puștoaice de 12 ani, soție de 13 ani, absolventă a Facultății de Științe Politice, dar neregăsindu-mă în tabloul politic din România, am ales să muncesc timp de 7 ani în domeniul bancar, într-o multinațională americană. Acolo m-am și dezvoltat ca om de business (fără să știu că aceasta îmi va fi calea). Sunt o persoană energică, veselă, creativă, dornică „să se joace” și să se distreze în timp ce muncește. Mereu mă pune în dilemă această întrebare 😊 Pentru că sunt multe de spus și de povestit. Mai ales că mie îmi place să comunic, să vorbesc cu oamenii. Leg ușor prietenii și îmi place să socializez cât pot de mult.

Cum a luat naștere brandul Pineberry? Care este filosofia brandului Pineberry?

În 2010 am decis să iau calea antreprenoriatului și să mă alătur afacerii de familie a soțului meu (o fabrică de producție cămăși pentru piața internațională) prin crearea unui brand propriu pentru piața din România – Pineberry, Smart Shirts. Devenisem de curând mamă și mi-am dat seama că îmi doresc să petrec mai mult cu fiica mea, astfel că am decis să creez colecții de cămăși pentru colegii mei din bancă. Primele două colecții s-au vândut instant, iar cererea a fost din ce în ce mai mare. Pe vremea aceea, acum 12 ani, oferta de cămăși pe piața locală era destul de limitată. Cămășile noastre erau pline de accesorii interesante, cu manșete și gulere colorate, duble, cu cotiere. Erau o noutate față de ceea ce puteai găsi în magazine. În primii doi ani nu am avut nevoie de marketing sau publicitate pentru că aveam cea mai buna reclamă: ”word of mouth” – recomandarea directă a fiecărui client. Filosofia mea a fost, încă de la început, să ofer un produs de calitate la un preț corect, cu servicii luxury pentru un produs de mass-market – implementând conceptul ”Magazinul vine la tine la birou/acasă”. Clientul a fost întotdeauna pe locul întâi. Mereu ne-am dat silința să avem clienți mulțumiți și să le oferim o experiență frumoasă atunci când au cumparat de la Pineberry.

Care au fost primii pași pe care i-ai făcut în lumea antreprenoriatului? Cum a arătat această perioadă pentru tine?

Perioada de început a fost o perioadă plină de provocări pentru că nu știam nimic despre domeniul textil sau despre design. Nu știam cum să creez o colecție sau cum să gestionez partea de logistică. Am avut noroc să am alături de mine oameni cu experiență care m-au învățat și au avut răbdare chiar și atunci când greșeam. Am avut doi ani în care am participat la foarte multe cursuri pe design, vânzări online, marketing online, logistică, astfel încât să pot înțelege mai bine noul business. Am avut și multe erori, decizii luate greșit, însă din toate am învățat lucruri. Așa am dezvoltat această parte a business-ului de familie. Ne-am perfecționat și am devenit mai buni. Am muncit mult dar eram atât de încântată de rezultate și de aprecierile pe care le primeam de la clienți, încât nu mai conta volumul de muncă.

Care crezi că este cea mai mare piedică de care se lovește un antreprenor în România?

În acest moment cred că piedica cea mai mare este cea a forței de muncă. Este din ce în ce mai dificil să găsești oameni muncitori, serioși, pe care să te poți baza in business-ul tău, cu care să faci echipă pentru a-ți dezvolta afacerea.

Ce greșeală te-a învățat cea mai importantă lecție de business?

Să nu alegi varianta mai ieftină din orice domeniu: servicii, materie primă, etc. Pentru că pe termen lung e mai rentabil să plătești o sumă mai mare, la un moment dat, decât să plătești puțin și des pentru ceva ce nu iți oferă rezultate optime. Și o să-ți dau și exemple – Când am decis să dezvoltăm magazinul online am decis, din motive financiare, să colaborăm cu diverși freelanceri tineri care să facă porțiuni din acest proiect. Doar că nefiind la un nivel profesionist, munca lor nu avea rezultatele pe care eu mi le doream. Și câțiva ani am funcționat cu multe erori de system, site căzut, marketing online defectuos, etc. Până când, sătulă de erori si greșeli, am decis să colaborăm cu o firmă specializată in managementul site-ului si al marketingului online. Am plătit o sumă considerabilă pentru acest proiect major, dar care a meritat. Avem deja 6 ani de parteneriat, 6 ani fără dureri de cap și fără erori. Mi-am dat seama ulterior că toate plățile efectuate către freelancerii cu care colaborasem înainte (de-a lungul a 4 ani), au depășit suma alocată initial firmei specializate.

Care sunt top3 calități care trebuie să definească un antreprenor român?

CREATIVITATEA, MULTIFUNCȚIONALITATE, RABDARE. Trebuie să fii creativ în a gândi produsele sau serviciile optime pentru clienții tăi, să fii multi-funcțional – să fii și om de marketing și de vânzări, dar și omul de logistică, Resurse Umane, etc. Pentru că sunt multe situații în care trebuie să știi să le faci pe toate. Și trebuie să ai răbdare, atunci când lucrurile nu merg așa cum îti imaginezi tu, să găsești soluția optima.

Ce sfaturi ai pentru femeile care vor să pornească pe calea antreprenoriatului?

Să aibă curaj și puțină nebunie 😊 Să nu se descurajeze dar să aibă în vedere că ANTREPRENOR = ONE MAN SHOW, de multe ori.

Cum arată planurile tale de viitor în ceea ce privește afacerea ta? Ai un business plan?

Îmi doresc să mai deschidem incă un magazin fizic, de data aceasta, în țară. Mă gândesc serios la dezvoltarea unui sistem de franciza. Dar pentru aceasta trebuie să mărim capacitatea de producție a fabricii ca să putem susține o nevoie constantă de produse. Și acest lucru este strâns legat de forța de munca deficitara pe piața textilă.