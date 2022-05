SMYK All for Kids deschide magazinul nr 7 din București, în Militari Shopping Center

Retailerul SMYK All for Kids deschide pe 26 mai magazinul cu nr 7 din București, extinzându-și astfel rețeaua națională la 26 de magazine. Cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, noua locaţie va asigura alte 8 locuri de muncă.

CP

„Suntem mândri să revenim atât de repede cu o nouă deschidere de magazin după cea din luna martie, din Colosseum Bucureşti! De data aceasta, vizăm clienții din zona de vest a Capitalei. SMYK Militari Shopping este al treilea magazin al nostru în sectorul 6, demonstrând pe deplin importanța pe care această zonă a Bucureștiului o are pentru noi din punct de vedere comercial. Extindem reţeaua de magazine pentru a fi cât mai aproape de clienţii care ne apreciază oferta și au așteptări mari de la magazinele SMYK! Iar noi ne păstrăm promisiunea de a le oferi părinților o gamă largă de produse de calitate pentru creșterea, îngrijirea și divertismentul copiilor.”, a declarat Sorin Stancu, manager general SMYK All for Kids România.

Respectând linia de design prietenos și prețurile accesibile, SMYK All for Kids aduce în Militari Shopping conceptul „totul sub un singur acoperiș”, fiind o destinație de shopping esențială pentru părinții cu copii între 0 și 14 ani.

Oferta magazinului include o gamă variată de produse, de la articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii pentru copii realizate sub brandul propriu, Cool Club, până la articole de puericultură: cărucioare, scaune de mașină, scaune de masă, cosmetice etc.

De asemenea, un segment important de produse îl reprezintă jucăriile interactive și educaționale pentru toate vârstele, atât cele aparținând brandului propriu, SMIKI, cât și unor mărci globale cunoscute, precum LEGO, Mattel, Habsbro și altele.

Magazinul cu numărul 26 este situat în incinta Militari Shopping, pe Bd Iuliu Maniu 560 A. În perioada 26-29 mai 2022, cei care trec pragul SMYK se vor putea bucura de reduceri de până la -50% la articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi jucării selectate, premii pentru primii 150 de clienți, iar cei care se înscriu în programul de fidelitate vor primi și ei un cadou surpriză.

SMYK All for Kids a deschis anul acesta alte două magazine, unul în Craiova și unul în București, iar până la finalul anulului își propune să deschidă și alte magazine în orașe cum ar fi Timişoara, Arad, Roman, Alba Iulia și să ajungă astfel la o rețea de 30 magazine la nivel național.

