Contraste in armonie, noua campanie pentru vara de la Reserved

Materiale netede, cut-uri clasice si un stil atemporal,dar si decupaje moderne, volane si imprimeuri ireale, create digital. Toate disponibile in nuantele vibrante ale verii.

Culori inspirate din fructe precum zmeura, capsuna sau afina, se imbina minunat cu portocaliul sau verdele exotic care se regaseste in pozele din escapadele de vara in natura. Colectia de vara Reserved combina contraste care cauta sa atinga o balanta cand vine vorba de alegerea unei tinute.

Stralucirea vacantei poate fi regasita in cut-urile economice ale costumelor si rochiilor sau in cut-urile geometrice de la nivelul taliei, completate cu bretele fine, funde dar si pene decorative care ofera un finishing impecabil fustelor mini sau mansetelor. Brand-ul reinventeaza orice stereotip clasic al hainelor, oferind o serie de nuante vibrante, precum coralul sau violetul electrizant.

O jacheta cu un singur rand de nasturi, pantaloni sifonati, rochii mini cu doua randuri de nasturi sau un set care are in componenta o jacheta scurta, constituie o baza energica pentru aceasta vara, gata sa fie completata cu imprimeurile florilor de hibiscus hawaiian sau modelele asimetrice create din materialul tricotat in culoarea curcubeului. De asemenea, colectia cuprinde si o serie de printuri originale ce reprezinta rezultatul unei experimentari de fotografiere a florilor si inversare a culorilor intr-un program grafic. Si aici intervine asimetria volanelor, a croielilor, dar si a abordarilor geometrice - un exemplu ar putea fi decolteurile din colectie.

Desi este o colectie de vara, multi-layering-ul isi pastreaza locul special. O salopeta florala care evidentiaza formele siluetei, arata superb purtata pur și simplu, dar alaturi de o camasa larga reprezinta mereu un twist surprinzator. in acelasi mod, o rochie care are un decolteu in forma de V poate fi purtata peste o bluza in nuanta lilac cu maneci bufante, sau un top scurt portocaliu poate fi combinat cu o fusta lunga tip tub, alaturi de o jacheta tip box in culoarea roz. Culorile puternice se completeaza una pe cealalta, asortandu-se totodata cu trend-ul de dopamine dressing. Asemanarile dintre design-ul articolelor vestimentare conecteaza colectia, facand-o astfel perfecta pentru job, dar si pentru valiza de vacanta. Totul depinde de context si interpretare - hainele fiind atat elegante, cat si casual.

Si pentru ca accesoriile sunt cele care completeaza o tinuta, este important sa acordam atenrie acestor detalii - decoratiuni cu lanturi in stilul anilor 90, pene decorative, impletiturile ce se regasesc in componenta gentilor de mana, bijuterii cu forme surprinzatoare sau chiar modul in care bretelele sunt legate, mai ales in zona spatelui.

Sesiuna foto din cadrul colectiei a fost realizata de duo-ul Frankiewicz & Różniata, iar fata campaniei este modelul polonez Małgosia Bela. Totul se intampla intr-un peisaj stancos, intr-o zona de litoral, unde modul in care Ewelina Gralak stilizeaza tinutele ofera o expresivitate impresionanta, alaturi de o eleganta si feminitate aparte.

Vizionare placuta