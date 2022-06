ABOUT YOU sărbătorește 1 milion de clienți în România printr-o super campanie ABOUT YOU WOOHOO

De la lansarea în România, în octombrie 2019 și până acum, ABOUT YOU se poate mândri cu faptul că a creat 1 milion de momente speciale pentru 1 milion de clienți. Iar această reușită este sărbătorită printr-o campanie originală.

Mai exact, pe parcursul lunii aprilie 2022, magazinul online de modă și-a invitat clienții să încarce videoclipuri realizate chiar de ei, în care să surprindă de ce iubesc ABOUT YOU, având astfel șansa de a obține 30.000 de lei. Câștigătorii au fost aleși pe parcurs, iar filmulețele au fost folosite pentru a crea toate materialele de marketing, inclusiv spotul TV care va fi difuzat în iunie, lună dedicată campaniei.

Toți participanții au avut șansa să încarce videoclipuri creative prin care să arate ce anume le place la ABOUT YOU și ce îi face să strige WOOHOO! La rândul lor, aceștia au primit un voucher de 50% valabil în magazinul online ABOUT YOU. Din cele peste 7000 de videoclipuri trimise, au fost selectați cinci câștigători, vedetele campaniei TV lansate pe 1 iunie în toată țara.

„Faptul că ABOUT YOU a reușit să câștige încrederea atâtor clienți după doar doi ani și jumătate de la intrarea pe piața din România este fără îndoială un lucru care merită sărbătorit și în jurul căruia ne-am dorit să creăm o campanie. Principalul obiectiv a fost să plasăm clienții în centrul atenției și să construim campania în jurul acestora, adică nu doar să îi implicăm, ci să îi lăsăm să se și exprime.” explică Femke Bohling, directoarea departamentului de Brand and Advertising ABOUT YOU.

Conceptul creativ al campaniei nu vine doar să întărească imaginea brandului, ci ne arată într-un mod foarte convingător și cum percep clienții din România magazinul online de modă. Prin împărțirea campaniei în două etape, ABOUT YOU a reușit să combine publicitatea nativă, în prima fază, atunci când lumea a participat la competiție, cu o abordare de activare în cea de-a doua fază, desfășurată o lună mai târziu și în care se pune accentul pe atragerea de clienți noi.

Platforma online de fashion a reușit să convingă peste 7.000 de participanți să încarce videoclipuri inovatoare, prin care au pus în lumina reflectoarelor ce le place la ABOUT YOU. Materialele trimise au fost analizate de echipa ABOUT YOU, formată din tineri creativi, care au selectat cele mai amuzante, mai nebunești, mai caraghioase, mai ingenioase sau mai emoționante videoclipuri pentru a face parte din campania TV din iunie. Proiectul se bucură de sprijinul a peste 192 de influenceri cunoscuți, precum Elena Alexandra Apostoleanu (@inna), Gina Pistol (@ginapistol), Cristina Ich (@christina_ich), Vladuta Lupau (@vladutalupau) și Bogdan Mocanu (@bogdan.mocanu.official) care vor promova competiția pe Instagram și TikTok, rețele sociale cu cel mai mare reach în rândul generației Z din România.

ABOUT YOU a intrat pe piața din România în 2019 cu o campanie puternică, incluzând o etapă de teaser, urmată de lansarea oficială de tip big bang, afirmându-se de atunci drept una dintre cele mai importante platforme online de fashion din țară. Întrucât conceptul campaniei ABOUT YOU WOOHOO a înregistrat un succes atât de mare, acesta urmează să fie implementat și pe alte piețe.

Vizionare placuta