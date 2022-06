COS LANSEAZĂ COLECȚIA PRIDE LOVE FOR ALL ÎN COLABORARE CU KAI-ISAIAH JAMAL, ZIPENG ZHU ȘI SOKO

Colecția exclusivă încorporează nota personală a fiecărui talent implicat, celebrându-și stilul și individualitatea.

Pentru a celebra Global Pride 2022, COS prezintă Love for all. O colecție de tricouri în ediție limitată realizate în colaborare cu creativi din comunitatea LGBTQIA+: Kai-Isaiah Jamal, performance poet, activist pentru vizibilitatea trans și model, Zipeng Zhu, artist și creative director și SOKO, cantareață și actriță premiată.

Colecția exclusivă încorporează nota personală a fiecărui talent implicat, celebrându-și stilul și individualitatea. Folosind tricourile timeless gender neutral COS pe post de pânză, tipografia emblematică și îndrăzneață a lui Zipeng Zhu formează o emblemă zâmbitoare curcubeu LOVE, în timp ce SOKO încorporează muzica în designul ei, expunând titlul propriului imn al mândriei- Oh, to be a Rainbow!. Cel de-al treilea design de tricou- disponibil și pe sweatshirt cu mâneci lungi - dezvăluie o poezie originală aparținând lui Kai-Isaiah Jamal.

Fotografiată de artistul și fotograful de modă Collier Schorr, campania prezintă talentații creatori și partenerii, familiile și prietenii acestora.

Prin această colaborare, COS continuă să susțină comunitatea queer și munca organizațiilor de caritate donând 100% din profitul în urma vânzării colecției celor care aduc în atenție problemele actuale legate de drepturile omului.

Pentru al treilea an consecutiv, COS va dona către Kaleidoscope Trust.

“Suntem foarte mândri să continuăm parteneriatul nostru cu COS, deoarece ei continuă să ofere un exemplu impresionant și de impact al modului în care brandurile pot sprijini și ridica în mod semnificativ organizații precum a noastră. Munca pe care o derulăm necesită colaborare: colaborăm cu apărătorii drepturilor omului din Commonwealth pentru a ne asigura că au resursele și sprijinul de care au nevoie pentru a crea schimbări de durată pentru persoanele LGBT+ și colaborăm cu branduri precum COS, care își oferă platforma, produsul și donațiile pentru a ne asigura că munca noastră rămâne posibilă. Pe măsură ce continuăm să răspundem nevoilor organizațiilor și activiștilor LGBT+ din Commonwealth, sprijinul pe care COS îl oferă ne da nouă și partenerilor noștri încrederea de a avansa spre schimbare.” Phyll Opoku-Gyimah, Director Executiv.

Anul acesta, pentru prima dată, COS a colaborat și cu Choose Love, o organizație caritabilă din Marea Britanie care lucrează pentru a sprijini refugiații și persoanele strămutate din întreaga lume, condusă de o viziune de a crea o lume a iubirii și a dreptății pentru toată lumea.

„Suntem încântați să avem sprijinul COS în această lună, Pride month. Este onoarea noastră absolută să oferim îngrijire și sprijin vital refugiaților LGBTQIA+ și persoanelor strămutate din întreaga lume, inclusiv persoanelor afectate de criza din Ucraina și, datorită acestei campanii frumoase, putem continua să derulăm această muncă. Există atât de multă nedreptate, dar credem că atunci când alegem dragostea, pentru toată lumea, facem din lume un loc mai bun, împreună.” Philli Boyle, membru fondator al Choose Love.

Colecția Love for all este disponibilă la nivel global pe cos.com și în magazine selectate.

Vizionare placuta