Tendinte: 3 perechi de sandale perfecte pentru jeans

Intr-o vara plina de culoare si romantism tot mai multe dintre noi se intorc la marea lor dragoste-jeansii- pentru tinutele casual de weekend si vacanta. Sunteti in buna companie, deoarece tendintele de catwalk favorizeaza acest combo comod si cool.

Am profitat de inceperea reducerilor la DEICHMANN pentru a va prezenta 3 perechi estivale perfecte pentru a fi purtate cu jeansii preferati. Toate sunt la reducere, asa ca va sfatuim sa va grabiti pentru a achizitiona comorile stilistice.

Slapii impletiti flatform

Ii gasesti in colectiile tuturor designerilor de top si cu siguranta te-ai intrebat cu ce anume ai putea sa-i asortezi in afară de rochii vaporoase. Ei bine, arata impecabil alaturi de jeansi largi cu talie inalta. Alege o culoare pastelata din piele ecologica, pentru a fi usor de curatat si intretinut. Indrazneste sa ii porti cu crop tops in timpul liber si cu camasi innodate in talie in situatii mai rezervate.

Sandalele cu 2 catarame

Majoritatea le asociem cu voiajele lungi de vara unde umblam kilometrii pentru a gasi plaja perfecta, cocktailul perfect sau obiectivele turistice pe care le avem de bifat. Arata impecabil si in oras alaturi de jeansi drepti sau largi si tricouri racoroase. Adauga tinutei un sacou XL dintr-un material natural precum inul sau bumbacul si bucura-te de un aer cool si relaxat. Mare atentie sa aplici SPF pe laba piciorului pentru a nu te bronza in dungi.

Sandalele baby

Probabil aveau barete din elastic cand erai mica. Astazi designerii recreeaza confortul si stilul jucaus al copilariei in varianta din piele ecologica si talpa de spuma. Alege o culoare-statement precum roz, corai, verde lime sau turquoise. Stlizeaza-i cu blugi evazati tip palazzo, cu talie extra inalta, ideal nefinisati in partea de jos . Combina cu topuri si bluze tricotate plus o palarie de pai.

