O VARĂ ÎN CULORI

Vă prezentăm noua gamă de bijuterii Pandora ME, mai plină de culoare, cu mai mult stil și mai multe opțiuni, astfel încât să strălucești ca pe o scenă vara aceasta!

Fie că preferi ținutele grunge specifice anilor ʼ90, outfit-urile preppy sau complet glam, mixează piesele din setul tău de bijuterii și fă din Pandora ME pânza pe care te exprimi în acest sezon (f)estival.

Put your best Festival Mode on!

Inspirată de muzică, energie și libertatea verii, colecția Pandora ME include piese în culori strălucitoare, interșanjabile, care îți vor transforma în totalitate fiecare ținută. Adoptă culorile care te reprezintă în această vară și fii pregătită să te „dezlănțui” cu stil!

Cât de mult ești dispusă să îndrăznești? De la lanțurile curajoase la medalioane și pandantive în tonuri atrăgătoare, stilurile vibrante ale noilor bijuterii Pandora propun cele mai captivante tonuri de sezon pentru persoanele puternice, îndrăznețe și creative care le poartă.

Noile piese, realizate din agint 925 placat cu aur roz de 14k, sunt perfect finisate manual pentru o extra-strălucire care atrage toate privirile.

Poți alege între lanțuri-brățară, coliere, inele deschise și diverse accente de stil pentru a-ți exprima personalitatea fără filtre și fără limite. Sau le poți mixa în manieră proprie! De exemplu, poartă brățara cu lanț de zale cu Medalionul „Sun Power” și brelocul „Light Me Up” pentru a întoarce toate privirile în această vară.

Sau exprimă-ți stilul cât mai autentic cu medalionul „Rainbow Heart of Freedom” și adaugă o notă îndrăzneață cu inelul deschis „Goals”. La final, completează look-ul cu un detaliu irezistibil, care va aduce un plus de culoare – noul lanț dublu „Tie-Dye”.

#PandoraME

#ForEveryMe

Vizionare placuta