Articolele care iti vor transforma tinutele in aceasta vara

Creativitatea stilistica se remarca cel mai usor in timpul verii. Temperaturile ridicate si evenimentele nenumarate seminifica oportunitati pentru tinute confortabile, care inglobeaza si scot in evidenta stilul individual al fiecaruia.

Desi e tentant sa ai o tinuta foarte diversificata si unica, e important sa ai cateva articole esentiale pe care le poti combina intr-o multitudine de feluri. Descopera mai jos 7 piese vestimentare care nu ar trebui sa iti lipsească din garderoba.

Jeans Shorts

Inspirati din emblematicii blugi 501, pantalonii scurti de la Levi's sunt cheia pentru un look confortabil si stylish. Acestia au o croiala superba care se așeaza perfect pe talie si coapse, pastrand in acelasi timp un aer messy, dar calculat. Pantalonii scurti de la Levi's vin intr-o gama larga de modele printre care se numara: 501 Original Shorts, High Waisted Mom Shorts, Vintage Shortall si multe altele. Fie ca e vorba de un picnic in familie sau de o seara petrecuta in oras alaturi de prieteni, Levi's Shorts e alegerea ideala pentru o tinuta creata rapid, dar intr-un mod cool si fresh.

Rochie din vascoza

Zilele de vara au nevoie de putina culoare. Tocmai de aceea, o rochie cu decolteu rotund, de lungime mini si cu un imprimeu in dungi albe e alegerea ideala. Cu o croiala avantajoasa pentru orice tip de corp, Bonprix reuseste sa ofere un articol vestimentar care e perfect pentru nenumarate ocazii. Culoarea galben-safran face rochia sa fie atat potrivita pentru o zi insorita la job, cat si pentru iesirile tarzii in oras.

Rochie de vara

Cu un gradient indraznet, rochia de vara de la Reserved emana modernitate, eleganta si bun gust. Umerii goi au rolul in a oferi un plus de stil si un aer senzual intregului look, fiind o piesa perfecta pentru plimbarile pe malul marii. Dat fiind faptul ca este o rochie maxi, aceasta poate fi purtata cu incaltaminte tip flat sau sandale cu platforma din snur pentru a oferi complementaritate tinutei.

Rochie de zi

Evenimentele deosebite trebuie marcate printr-o tinuta eleganta, indiferent de anotimp. In aceeasi masura, temperaturile ridicate pot fi o piedica in construirea unei tinute confortabile si stylish. Rochia de zi de la MODIVO reprezinta alegerea ideala pentru astfel de situatii. Lungimea midi, manecile bufante, textura lejera si imprimeul in carouri alcatuiesc combinatia perfecta. Asortata cu o pereche de tocuri sau sandale cu toc subtire, aceasta rochie va atrage cu siguranta toate privirile.

Rochie denim

O vacanta de vis poate fi de cele mai multe ori rezultatul unui drum lung cu avionul sau masina. Iar pentru ca nu stii care vor fi opririle pana la destinatie, ar fi indicat sa abordezi o tinuta ideala pentru orice situatie. Rochia mini din denim de la Levi's este un articol care poate fi purtat intr-o multitudine de contexte - de la un brunch lejer pe faleza oceanului, pana la plimbari lungi in noaptea tarzie. Cu o croiala lejera si inchidere cu nasturi, aceasta este o piesa must-have pentru toate persoanele dornice de aventuri si noi experiente.

Geanta impletita

Pe langa articolele vestimentare, accesoriile joaca un rol la fel de important in crearea tinutelor. Una dintre cele mai populare tendinte ale verii este reprezentata de articolele create prin impletire. Gentile nu sunt o exceptie de la acest trend. Astfel, geanta impletita de la Deichmann este exact ceea ce ai nevoie. Detaliile din partea de sus contribuie in a oferi un aer indraznet si jucaus look-ului.

Ochelari de soare

Nu in ultimul rand, vara e important sa te protejezi de razele soarelui pe cat de mult posibil. Pe langa clasicul SPF, ceva de nelipsit din geanta fiecareia sunt ochelarii de soare. Reserved revine in forta cu un model opulent, ce are o lentila de culoare inchisa. Pe langa functionalitatea pe care o detine, culoarea bej a ramei este un detaliu neutru, care contrbuie la construirea unui aspect stylish. Pot fi asortati cu rochii, pantaloni scurti, dar si fuste sau compleuri cu imprimeuri florale.

Vizionare placuta