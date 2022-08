Levi’s isi reinventeaza arhivele pentru colectia toamna-iarna 2022

Cu o arhiva de 149 de ani, nu este de mirare ca articolele vestimentare Levi’s din trecut ofera adesea inspiratie pentru piesle create in prezent.

Acest lucru este valabil si pentru colectia dedicata sezonului toamna-iarna 2022, care se numeste ”Arhivele Reinventate”. Reflectiile asupra fit-urilor si stilurilor populare din anii ’80, ’90 si inceputul anilor 2000 reprezinta o parte importanta din aceasta colectie, explorarea arhivelor Levi’s fiind un element esential in definireea colectiei.

Pe de alta parte, o mare inspiratie asupra pieselor pentru acest sezon sunt proportiile amplificate. Acum ca lucrurile incep sa revina usor-usor la normal, realizarea unui look a devenit din nou o activitate fresh si distractiva. Levi’s isi doreste in acest sens sa ofere o gama de fit-uri si stiluri care permit cu adevarat oamenilor sa devina creativi cand vine vorba de forme, siluete si texturi. Indiferent daca vei opta pentru combinatia regular fit in partea de sus si oversized jos, sau exact invers, lucrurile n-au fost niciodata mai creative, experimentale sau amuzante ca acum. Mai mult, piesele detin si o mica tenta de nostalgie, totul fiind reimaginat printr-o viziune complet moderna.

Femei

In continuare siluetele tind sa fie cat mai relaxate cand vine vorba de moda feminina, cu accente pe amplificarea proportiilor. Referintele din anii ‘80, ‘90, si 2000 sunt esentiale cand vine vorba de aparitia unor noi fit-uri din denim. Blugii Baggy Dad ilustreaza perfect acest lucru, cu o talie tip mid-rise care se pliaza superb pe solduri si sezut, completata de o croiala conica pe picior. Un alt model cool este Baggy Boot, care desi are aceeasi croiala pe solduri si sezut, se remarca prin liniaritatea croielii largi pana la tivul pantalonilor.

Pentru a oferi complementaritate gamei din denim pentru femei, au fost create noile perechi de blugi XL Flood - cu un fit larg care se strange pe glezna, inspirat din anii '90 - si Mom - care reinventeaza clasicii Mom Jean, oferindu-le un twist aferent anilor '80 - cu o talie inalta, largi pe picior si un tiv conic.

Pe langa denim, utilitatea articolelor vestimentare continua sa fie o tema de interes major prin aparitia a 2 modele noi, Baggy Surplus si Dad Utility. Avand drept inspiratie modelul Baggy Daddy, blugii Baggy Surplus reprezinta o pereche de pantaloni din twill de bumbac, ce au un fit larg pe picior si un aspect usor bufant. Aceasta are de asemenea si elemente de ajustare in talie, incat poate fi purtata atat cu talia inalta, cat si cu talie joasa. Pe de alta parte, blugii Dad Utility au drept inspiratie pantalonii clasici de dulgher, cu un fit mai lejer si croiala dreapta pe picior. Pentru a oferi un plus de stil colectiei toamna-iarna 2022, in gama de articole vestimentare isi face aparitia si o noua salopeta Levi’s, cu talie reglabila.

Proportiile amplificate se regasesc si la top-urile pentru femei. Gama se numeste Pretty Tops si este inspirata de stilul feminin retro, care se resimte cel mai profund la finalul anilor '90 si inceputul anilor 2000. Elementele definitorii ale articolelor sunt manecile bufante, decolteurile patrate si imprimeurile florale. Alte piese ale gamei pot avea gulere cu dungi taiate, corsete din denim cu o structura incorporata in croiala.

Barbati

In ceea ce priveste stilul masculin, colectia toamna-iarna 2022 este doar despre reinventare. Cand vine vorba de denim, accentul cade pe fit-uri drepte si relaxate. Se pastrează modelele clasice precum 501 Original si 505, care sunt reinrepretate in alte colectii mai recente, exemple fiind perechile de blugi 501 ’93 si 551z. O noua piesa adaugata colectiei este 50s Straight, care se remarca prin croiala mai larga ce surprinde o parte din stilul anilor 50 reinrepretat de catre Levi's int-o viziune 80cista.

Fit-urile conice joaca un rol important si in acest an, avand o gama dedicata ce include popularii blugi Stay Baggy, Stay Loose si 501® Taper, trei modele care inoveaza emblematicul model 501. Pe langa articolele vestimentare deja existente, colectia tomana-iarna 2022 introduce o noua piesa tot in gama croielii conice, si anume, 550 ’92. Cu un fit mai lejer pentru zona sezutului si a piciorului, insotit totodata de un tiv conic, acest model este o versiune reimaginata a clasicului 550, una dintre cele mai populare piese Levi's din anii 1990.

Ideea de XL se regaseste si in articolele barbatesti, prin interpretari supradimensionate ale topurilor clasice Levi’s. Un exemplu ar putea fi XL Trucker, o versiune mai larga a Trucker-ului de tip III, cu umeri cazuti si un fit mai sesizabil pe partea manecilor si a corpului. Hanoracul XL este alt articol vestimentar parte din aceasta categorie, fiind o interpretare moderna a hanoracelor supradimensionate din anii ’90, alaturi de o combinatie a puloverelor tip cardigan din materiale groase si largi.

In afara produselor din denim, Levi’s XX Chino revine cu o gama extinsa de culori si texturi, inclusiv includerea velurului. Ca intotdeauna, intreaga gama, inclusiv pantalonii scurti Levi’s® XX Chino si noii pantaloni scurti Levi’s® XX Chino EZ, prezinta un twill moale, care arata din ce in ce mai bine cu trecerea timpului. Un nou accent vintage apare odata cu perechea de blugi Sta-Prest Flare. In timp ce pantalonii clasici Sta-Prest - un fit popular al anilor 60 care a fost modificat pentru a-si mentine pliul central - sunt renumiti pentru talia inalta si fit-ul slim, noua pereche de pantaloni Sta-Prest Flare are un croi al piciorului mai larg si un model evazat mai subtil.

Vizionare placuta