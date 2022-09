Detergentul Perwoll, într-o nouă formulă cu 90% ingrediente de origine naturală și ambalaje mai sustenabile

Perwoll participă la About You Fashion Week Milano 2022, cu o colecție inedită, creată din haine și materiale refolosite, sub umbrela #RethinkFashion.

Detergentul Perwoll anunță o relansare a brandului și încurajează sustenabilitatea în modă. Perwoll Renew are un design nou, ambalaje mai sustenabile și o formulă cu ingrediente de origine naturală în proporție de peste 90%. Sub umbrela conceptului #RethinkFashion, Perwoll participă pe 24 septembrie la About You Fashion Week Milano 2022 , cu o colecție inedită, creată de stiliști internaționali din materiale și haine refolosite. Colecția Perwoll pune astfel în lumină piese vestimentare repurtate dar care, îngrijire corespunzător, accesorizate și combinate creativ, pot fi purtate în mod repetat. Noul detergent Perwoll Renew este îmbunătățit cu ingrediente care i-au sporit performanța atât în ceea ce privește îngrijirea culorilor și a țesăturilor, cât și curățarea. Formula sa conține acum peste 90% ingrediente de origine naturală . În plus, sticlele de Perwoll Renew lichid sunt realizate în proporție de 75% plastic reciclat , iar cutiile de Perwoll Renew Caps conțin 50% plastic reciclat . Perwoll încurajează ideea de sustenabilitate în modă, prin care îndeamnă consumatorii să își îngrijească cu atenție hainele și să le combine inspirat pentru a crea ținute noi și a fi mereu în tendințe. „Mulți dintre noi avem tendința de a renunța destul de ușor la anumite piese vestimentare și de a achiziționa regulat haine noi. Scopul Perwoll este acela de a demonstra faptul că, dacă îți îngrijești corespunzător hainele și realizezi noi ținute creative din ceea ce deja ai în dulap, vei merge mai rar la cumpărături și astfel vei avea o mai mare grijă față de planetă ", spune Carmen Odoroagă-Barbu, reprezentant Perwoll. Mai multe detalii despre produsele Perwoll (detergent capsule și lichid), idei și sfaturi pentru curățenie și îngrijirea hainelor puteți găsi pe pagina de Instagram @AskTeamClean.ro.

23 Septembrie 2022 Echipa Kudika