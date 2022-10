ABOUT YOU și Bella Hadid lansează prima și cea mai așteptată colecție de toamnă/iarnă

ABOUT YOU, platforma online de modă din Germania, lansează astăzi, 10 octombrie 2022, o colecție inedită în colaborare cu Bella Hadid, supermodelul și antreprenoarea de origine americană.

Colecția de toamnă/iarnă este alcătuită din 64 de piese vestimentare în ediție limitată, inspirate de stilul anilor '90 și 2000. Fiecare articol poartă tușa personală a celebrului model și este echilibrul perfect între stilurile clasic și edgy. Colecția „Bella Hadid x ABOUT YOU” este deja disponibilă în Rom ânia, precum și în toate cele 26 de magazine ABOUT YOU din Europa.

Pentru cea mai recentă colecție, ABOUT YOU a făcut echipă cu antreprenoarea și una dintre cele mai apreciate supermodele din lume, Bella Hadid. Cunoscută pentru stilul ei unic și sofisticat, Bella Hadid știe să se remarce în lumea modei și are un simț aparte pentru estetică și cele mai noi trenduri. Acest lucru se observă cu precădere din ținutele urban și casual pe care le poartă, dar și din aparițiile de seară inedite, inspirate din stilul anilor '90. Pe lângă stilul atrăgător și recunoscut al celebrului model, entuziasmul Bellei de a fi implicată 100% în procesul de creație și de a fi stilistul propriei colecții a inspirat ABOUT YOU să creeze această gamă.

„ Bella a fost foarte încântată să ne împărtășească viziunea și ideile sale, pentru a le transforma împreună în realitate. Pentru procesul de design, am stat împreună ore în șir, astfel încât să ajungem la versiunea care să-i reflecte cel mai bine personalitatea. Am fost surprinsă și mulțumită de cât de implicată a fost pe tot parcursul procesului de creație. Pentru și mai multă inspirație, a venit cu piese din garderoba proprie. Întregii echipe i-a plăcut să lucreze cu Bella”, explică Sofia Hagemeier, Team Lead Exclusive Cooperations la ABOUT YOU.

Prima colecție capsulă în colaborare cu celebrul model conține piese perfecte pentru a crea lookuri de tipul „ Model Off Duty ” , inspirate de moda anilor '90. Colecția include numeroase costume de inspirație masculină, fuste scurte vaporoase și topuri feminine. Tonurile variază de la nuanțe calde maronii la culori intense, cum ar fi roșul cu accente de verde lime și roz. De asemenea, materialele sunt diverse, folosindu-se țesături precum plasa, jerseul, denimul și pielea. Colecția este completată de patru accesorii upcycled, toate realizate din denim 100% reciclat, și anume o geantă de mână și o cravată.

„ A fost o plăcere să lucrez împreună cu ABOUT YOU pentru a-mi transforma viziunea în realitate. Mi-au oferit spațiul creativ necesar pentru a realiza colecția așa cum mi-am dorit și, trebuie să recunosc, a fost o experiență plăcută să pozez în piesele superbe pe care le-am creat împreună, unde am inclus și unele dintre hainele mele. De asemenea, m-am bucurat să am autonomie în colaborarea noastră și oportunitatea de a mă implica de la început până la sfârșit în procesul creativ. Am pus mult suflet și mult efort în această colecție și abia aștept să văd că este apreciată și că se bucură toată lumea de ea, la fel de mult ca mine”, a declarat Bella Hadid.

În realizarea campaniei editoriale, accentul a fost pus asupra pieselor de design, care evocă o atmosferă magică. Obiectivul a fost crearea unei campanii care îi pune în evidență personalitatea Bellei într-un mod foarte special. Fotografiile și videoclipurile sunt semnate de Conor Cunningham și Tyrell Hampton în New York.

„ Filmările cu Bella au fost o inspirație pentru întreaga echipă implicată. Bella este o profesionistă și știe exact cum să-și prezinte colecția comunității. A fost o experiență fantastică pentru noi toți”, a adăugat Julian Jansen, directorul departamentului de Content ABOUT YOU.

Cele 64 de articole vestimentare sunt deja disponibile în toate magazinele ABOUT YOU din Europa în mărimile 34-44 sau XS-XXL, iar prețurile variază între 124,90 RON și 989,90 RON.

Vizionare placuta