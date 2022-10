Esarfe dama- Cele mai interesante variante de esarfe pentru o toamna super chic!

Sezonul rece se apropie incet incet, asa ca ar fi bine sa dam refresh la accesoriile pe care le avem prin dulapuri. Dupa parerea mea, esarfele pentru dama sunt primele de pe lista pentru ca ne sunt atat de utile toamna si pentru ca pot scoate din banal orice tinuta! Asadar, am pregatit pentru cititoarele noastre dragi cateva exemple de esarfe si moduri ingenioase in care le putem purta plus linkuri catre siteurile unde puteti gasi variante asemanatoare.

Esarfe dama

Esarfele sunt un accesoriu care nu se va demoda niciodata, probabil. Femeile, dar si barbatii, din toata lumea le poarta in stilul lor caracteristic tocmai pentru ca sunt piese ce pot fi elegante, pot fi casual, pot fi boho sau pot servi unui stil de inspiratie arabeasca, pot fi in zeci de moduri, iar oamenii nu se pot plictisi de ele!

Putem purta esarfele la gat, pe cap, le putem purta ca sal sau in zilele calduroase de vara le putem transforma in topuri asimetrice si...ce sa o mai lungim? Este clar pentru toata lumea ca fiecare dintre noi are nevoie de cateva esarfe in sertarul cu accesorii. Haideti sa vedem impreuna care sunt cele mai utile si in ce felul le putem purta astfel incat sa complimenteze tinuta aleasa in acea zi.

Esarfa tip sal

Acest accesoriu este extrem de folositor pentru zilele mai racoroase deoarece va poate servi ca sal pentru a va acoperi umerii sau o puteti pune pur si simplu la gat.

Esarfa la baza gatului, tip chocker

O piesa extrem de frumoasa, multe femei aleg sa isi accesorizeze topurile sau camasile cu o astfel de esarfa de dimensiuni mici. In functie de stilul pe care vreti sa il abordati, puteti folosi printuri mai elegante, printuri florale sau poate chiar clasicul print biker pentru un look indraznet! De asemenea, acest tip de esarfa poate fi folosit extrem de bine si pentru a improviza un accesoriu de par, o bentita.

Esarfa clasica si esarfa rotunda

Si nu in ultimul rand, esarfa cea de toate zilele, cea pe care cele mai multe dintre femei o impaturesc in triunghi si o poarta la gat, dar si esarfa rotunda, care nu are capete. Acestea doua modele nu trebuie sa lipseasca din garderoba nimanui, fac orice tinuta sau orice haina ori palton banal super chic. Modul de purtare este cat se poate de cunoscut, extrem de simplu, tot ce trebuie sa faceti este sa va lasati imaginatia libera si sa achizitionati esarfe care sa va puna in evidenta culoare parului sau culoarea ochilor, sa va complimenteze nuanta pielii si sa va lumineze trasaturile.

Esarfe ieftine si frumoase

Acum, ca un scurt ghid de shopping, incercati sa va orientati spre site-urile noastre preferate Fashion Days si About You. Iata care sunt recomandarile noastre de esarfe extrem de avantajoase la pret si foarte frumoase, cu printuri si culori interesante.

Esarfa cu buline Amanda

O puteti achizitiona de aici la pretul de 68,90 de lei.

Esarfa cu imprimeu floral Desigual

O puteti achizitiona de aici la pretul de 99,99 de lei.

Esarfa in culori superbe Zwillingsherz

O puteti achizitiona de aici la pretul de 60,90 de lei