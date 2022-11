Top 3 perechi de încălțăminte statement pentru toamnă-iarnă

Sezonul rece este unul dintre cele mai ofertante în ceea ce privește opțiunile statement. Temperatura care coboară pe măsură ce ne apropiem de iarnă permite numeroase experimente stilistice și layering creativ.

De asemenea, este momentul ideal pentru a încerca mai multe accesorii care să îți pună în valoare ținuta. Din fericire, am depășit de câtiva ani buni mitul potrivit căruia geanta trebuie asortată cu încălțămintea și cureaua, iar ținutele, fie ele pe podium sau pe stradă, exprimă din ce în ce mai tare personalitățile purtătorilor. Una dintre piesele centrale ale ținutelor din sezonul rece sunt perechile de încălțăminte. Acestea trebuie să fie, desigur, funcționale, dar în același timp, să fie comode și stylish. Prin urmare, iată un top 3 al pieselor must have de încălțăminte la trecerea dintre toamnă și iarnă.

O pereche de ghete de damă fashion

Atunci când îți cauți o pereche de ghete de damă, primul lucru de care trebuie să ții cont este stilul tău de viață. Ești genul de persoană care petrece mult timp la birou? Atunci cu siguranță te poți îndrepta către ghete cu aer jucăuș, elegant, chiar și cu toc.

Totuși, dacă ești genul de persoană care petrece foarte mult timp stând în picioare sau dacă mergi mai mult pe jos, primul lucru la care trebuie să te gândești este confortul. Dacă trebuie să faci cei 10 000 de pași zilnici, ai putea să îi faci în această pereche de ghete?

În cele din urmă, trebuie să iei în calcul și posibilitatea de a participa la evenimente cu dress code elegant. Desigur că ai putea purta clasica pereche de pantofi, dar s-ar putea să te simți incomod din cauza temperaturilor scăzute de afară. Prin urmare, soluția de compromis poate fi o pereche de ghete negre, lăcuite sau nu, cu vârf ascuțit și toc stiletto.

UGG

Istoria UGG-urilor este mai îndelungată decât ai crede la prima vedere. Acestea au căpătat notorietate în Australia anilor 1960, când erau purtate predominant de către surferi. Cu toate acestea, primele UGG-uri ar fi fost purtate și mai devreme, cândva prin anii 30, inventate de către ciobanii australieni. După al Doilea Război Mondial, atunci când călătoriile au devenit din ce în ce mai accesibile, trendul a ajuns și în SUA și Marea Britanie. Stiliștii sunt de părere că în State, trendul a pătruns în cultura de masă spre finalul anilor 1990, iar în Europa în jurul anului 2010.

Trendul pare că nu o să dispară din atenția pasionaților de fashion și, drept urmare, o pereche de UGG-uri este un must-have în sezonul rece.

Cizmele înalte

În cele din urmă, garderoba de iarnă nu poate fi completă fără o pereche de cizme trainice. La rândul lor, acestea permit foarte multă libertate stilistică și pot fi purtate atât cu ținute casual, cât și office. Cizmele înalte cu talpă sunt potrivite cu o pereche de jeans, un pulover supradimensionat uni și accesorii îndrăznete, iar cizmele cu toc subțire și bot fin rotunjit pot fi potrivite pentru ținutele purtate la birou. De asemenea, dacă te simți mai îndrăzneață, poți opta pentru o pereche de cizme peste genunchi pe care să le asortezi unei fuste mini sau unor pantaloni foarte scurți, o ținută potrivită pentru o ieșire relaxată în oraș.

